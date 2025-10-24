Режиссер Михалков высказался о службе в армии

Tекст: Ирма Каплан

«Я считаю, что любой мужчина, который живет в нашей стране, должен пройти армию. Это колоссальная школа. Понимаете, армия для России была не средством нападения или защиты, это был образ жизни», – приводит ТАСС слова отслужившего во флоте Михалкова.

По словам режиссера, армия всегда была значимой частью российской культуры и влияла на воспитание. Он отметил, что исторически каждый князь был приписан к определенному полку, это воспринималось как неотъемлемая часть жизни.

Михалков рассказал, что настоял на службе своего сына в морских пограничных войсках, считая ее необходимой жизненной школой.

Сын режиссера после первых дней службы прислал письмо: «Дорогой отец! Неожиданно понял, что шерстяные носки бывают важнее, чем двухкассетный Sharp, который я хотел у тебя попросить».

Артист добавил, что именно простые и житейские выводы, полученные в армии, закладывают мудрость для дальнейшей жизни. Михалков также процитировал свою мать, призвав не сравнивать себя с теми, кто живет лучше.

«Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше тебя. Суди о жизни своей по жизни тех, кто живет хуже. Их намного больше, и ты избежишь огромного количества проблем, с чем я абсолютно согласен и вам так рекомендую», – резюмировал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в апреле Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более полугода. В сентябре в Минобороны заявили, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.