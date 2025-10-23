Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Власти Одессы демонтировали памятную доску Маринеско после акта вандализма
Памятная доска советскому подводнику Александру Маринеско была снята с фасада дома в Одессе из-за повреждений, полученных из-за акта вандализма.
Памятную доску в честь советского моряка-подводника Александра Маринеско демонтировали с фасада дома на улице Софиевская, 11, где жил подводник, передает ТАСС.
Власти объяснили это соображениями безопасности – ранее в августе доску повредили неизвестные. В официальном ответе департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского горсовета говорится, что повреждения создавали риск травмирования прохожих.
В августе национал-радикалы, прибывшие из других регионов Украины, разбили доску, а позднее неизвестные вырезали часть с надписью о пребывании Маринеско в этом доме.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала: «Одесситы стали создавать дозоры для защиты монументов, неразрывно связанных с историей города, и людей, которые получили жизнь благодаря этим защитникам».
Демонтаж доски стал очередным эпизодом кампании по удалению объектов, связанных с советской историей в Одессе и других городах Украины, на фоне продолжающейся политики декоммунизации и деколонизации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вандалы закрасили памятный знак «Тень Пушкина» в Одессе.
Между тем весной жители Одессы сорвали попытку националистов демонтировать мемориальную доску советским пограничникам, что привело к массовой драке на улице Героев-пограничников.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, украинский режим в борьбе с памятниками, посвященными прошлому страны, доходит до крайностей и опережает даже Европу, что подтверждается заявлениями Киева о сносе последнего на Украине памятника Ленину.