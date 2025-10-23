Власти Одессы демонтировали поврежденную памятную доску Маринеско на Софиевской

Tекст: Мария Иванова

Памятную доску в честь советского моряка-подводника Александра Маринеско демонтировали с фасада дома на улице Софиевская, 11, где жил подводник, передает ТАСС.

Власти объяснили это соображениями безопасности – ранее в августе доску повредили неизвестные. В официальном ответе департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского горсовета говорится, что повреждения создавали риск травмирования прохожих.

В августе национал-радикалы, прибывшие из других регионов Украины, разбили доску, а позднее неизвестные вырезали часть с надписью о пребывании Маринеско в этом доме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала: «Одесситы стали создавать дозоры для защиты монументов, неразрывно связанных с историей города, и людей, которые получили жизнь благодаря этим защитникам».

Демонтаж доски стал очередным эпизодом кампании по удалению объектов, связанных с советской историей в Одессе и других городах Украины, на фоне продолжающейся политики декоммунизации и деколонизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вандалы закрасили памятный знак «Тень Пушкина» в Одессе.

Между тем весной жители Одессы сорвали попытку националистов демонтировать мемориальную доску советским пограничникам, что привело к массовой драке на улице Героев-пограничников.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, украинский режим в борьбе с памятниками, посвященными прошлому страны, доходит до крайностей и опережает даже Европу, что подтверждается заявлениями Киева о сносе последнего на Украине памятника Ленину.