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Одесситы сорвали снос мемориальной доски советским пограничникам радикалами
Жители Одессы предотвратили демонтаж радикалами памятной доски пограничникам
Жители Одессы сорвали попытку националистов демонтировать мемориальную доску советским пограничникам, в результате чего на улице Героев-пограничников произошла массовая драка.
Жители Одессы не позволили украинским националистам демонтировать мемориальную доску героям-пограничникам на улице Героев-пограничников, передает ТАСС.
Попытку снять памятную доску, посвященную погибшим советским пограничникам, пресекли местные жители. По данным издания «Общественное», между радикалами и одесситами произошла массовая драка.
Напомним, переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине активно ведутся с 2015 года после принятия закона о декоммунизации.
Ранее в ночь на 9 мая неизвестные в масках сорвали мемориальную табличку с памятника маршалу Родиону Малиновскому в Одессе.
В Одессе также закрасили фрагмент памятника Екатерине II цветами российского флага.