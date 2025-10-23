КГБ Белоруссии сообщил о создании армейской структуры оппонентов Минска в ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, политические оппоненты властей Белоруссии формируют в странах Евросоюза вооруженное формирование, сообщает ТАСС.

Теребов отметил, что созданию этой так называемой белорусской освободительной армии придается особое значение, поскольку ее задача – захват власти в Белоруссии. По его словам, оппоненты властей планируют организовать армию по стандартам НАТО, она должна состоять из трех бригад численностью от 9 тыс. до 15 тыс. человек.

Силовой компонент, по мнению КГБ, создает существенные риски для национальной безопасности страны. Руководство Белоруссии считает, что такие действия представляют угрозу стабильности республики и будут пресекаться всеми доступными средствами.

