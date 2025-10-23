Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
КГБ Белоруссии сообщил о создании армейской структуры оппонентов Минска в ЕС
Политические противники официального Минска намерены сформировать на территории Евросоюза вооруженную структуру из трех бригад численностью до 15 тыс. человек, заявил первый зампредседателя Комитета госбезопасности Республики Беларусь Сергей Теребов.
По его словам, политические оппоненты властей Белоруссии формируют в странах Евросоюза вооруженное формирование, сообщает ТАСС.
Теребов отметил, что созданию этой так называемой белорусской освободительной армии придается особое значение, поскольку ее задача – захват власти в Белоруссии. По его словам, оппоненты властей планируют организовать армию по стандартам НАТО, она должна состоять из трех бригад численностью от 9 тыс. до 15 тыс. человек.
Силовой компонент, по мнению КГБ, создает существенные риски для национальной безопасности страны. Руководство Белоруссии считает, что такие действия представляют угрозу стабильности республики и будут пресекаться всеми доступными средствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко обсудил возможность заключения масштабной сделки с США при участии России.
Светлана и Сергей Тихановские вызывали раздражение у властей Литвы своим пребыванием в стране.
Президент Литвы заявил об освобождении из белорусских тюрем 52 заключенных.