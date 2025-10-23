Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Австрийский офицер Райснер назвал отчаяние Зеленского причиной заморозки конфликта
Австрийский полковник Маркус Райснер связал желание Владимира Зеленского заморозить конфликт с глубоким кризисом и истощением украинских сил.
Мнение австрийского офицера озвучено в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten, передает РИА «Новости».
Райснер заявил, что стремление Владимира Зеленского заморозить боевые действия по текущей линии фронта свидетельствует о растущем отчаянии и неспособности ВСУ продолжать наступательные операции.
Он отметил: «С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом». По словам Райснера, заморозка нужна Зеленскому лишь для того, чтобы временно приостановить конфликт и подготовиться к новым боям.
Военный ответил на вопрос о том, приперта ли Украина к стене, признав, что Киев оказался в тяжелом положении еще с начала боевых действий. Полковник добавил, что ВСУ держатся исключительно за счет западной поддержки, однако и она близка к исчерпанию. По его мнению, украинский режим не способен самостоятельно выдерживать войну на истощение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отправил украинских моряков на корабли НАТО.
Ранее сообщалось, что Киев готовит население к принятию «трудных решений».
При этом у Украины снова заканчиваются средства на ведение боевых действий.