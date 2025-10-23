Tекст: Дмитрий Зубарев

Мнение австрийского офицера озвучено в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten, передает РИА «Новости».

Райснер заявил, что стремление Владимира Зеленского заморозить боевые действия по текущей линии фронта свидетельствует о растущем отчаянии и неспособности ВСУ продолжать наступательные операции.

Он отметил: «С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом». По словам Райснера, заморозка нужна Зеленскому лишь для того, чтобы временно приостановить конфликт и подготовиться к новым боям.

Военный ответил на вопрос о том, приперта ли Украина к стене, признав, что Киев оказался в тяжелом положении еще с начала боевых действий. Полковник добавил, что ВСУ держатся исключительно за счет западной поддержки, однако и она близка к исчерпанию. По его мнению, украинский режим не способен самостоятельно выдерживать войну на истощение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отправил украинских моряков на корабли НАТО.

Ранее сообщалось, что Киев готовит население к принятию «трудных решений».

При этом у Украины снова заканчиваются средства на ведение боевых действий.