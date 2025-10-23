Координировавший беспорядки в Махачкале канал «Утро Дагестан» создали на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Канал «Утро Дагестан» был создан с украинского номера, обвиняемый Абакар Абакаров зарегистрировал его 30 марта 2020 года на номер украинского оператора «Киевстар», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Причем Абакаров управлял каналом через аккаунт, привязанный к турецкому мобильному оператору.

По информации следствия, основная аудитория канала – жители юга России и выходцы из региона. Абакаров размещал материалы, транслирующие «антироссийские нарративы», анонсировал протестные акции и поддерживал связь с подписчиками через бота обратной связи.

Публикации канала часто репостились деструктивными Telegram-каналами, среди которых «Утро февраля», основанный бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом).

В материалах дела говорится, что Пономарев, Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) 29 октября 2023 года размещали публикации, побуждающие дагестанцев к ненависти и участию в массовых беспорядках с блокировкой дорог у аэропорта «Уйташ». Также обвиняемые размещали призывы к сбору денег на экстремистскую деятельность.

Ранее в октябре сообщалось, что тело автора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями якобы нашли на арендованной вилле в Стамбуле.

Напомним, в 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» заблокировали из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов пояснял, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.