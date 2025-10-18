В Турции нашли убитым основателя «Утро Дагестан» Абакарова

Tекст: Алексей Дегтярев

Тело с ножевыми ранениями нашли на арендованной вилле в районе Эюпсултан города Стамбул, пишет РБК.

Портал HaksozHaber также сообщил о его гибели и уточнил, что вилла была арендована 6 октября, а на следующий день с Абакаровым туда зашел еще один мужчина.

Источник соообщил, что полиция подозревает в убийстве мужчину, который находился вместе с Абакаровым в доме. Есть версия, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста и его сбором информации для медиаресурса. После совершения преступления подозреваемый покинул виллу с двумя сумками.

Тело журналиста обнаружила уборщица. Документов при погибшем не было.

Ранее турецкие СМИ сообщали о находке тела иностранца без указания имени. Дагестанская диаспора в Турции выразила соболезнования родственникам Абакарова.

В 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» был заблокирован основателем мессенджера Павлом Дуровым из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.

Хозяином этого Telegram-канала оказался уроженец этого города, живший на Украине и переехавший в Турцию Абакар Абакаров.