Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.6 комментариев
Раскрыто содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции
Глава Дагестана Меликов: Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили инструкции
Инструкцию по поведению в аэропорту Махачкалы распространили за два часа до прибытия самолета из Тель-Авива, в ней были пункты о корректном отношении к сотрудникам органов правопорядка, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире «Соловьев Live».
Меликов рассказал, что в инструкции, которую распространили в соцсетях, было 19 пунктов, в том числе в отношении высказывания политических лозунгов, а также заявлений, за которыми могли бы последовать задержания. Глава Дагестана заявил, что «памятку» писал точно не Telegram-канал «Утро Дагестан» (заблокирован основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым), передает ТАСС.
По его словам, все дагестанцы, за исключением зачинщиков «этой мерзоты», были шокированы произошедшими беспорядками в аэропорту Махачкалы. В Дагестане не ожидали, что такие акции вообще могут быть возможны в стране.
Ранее Меликов пообещал, что виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам, снисхождения не будет никому.
До этого глава Дагестана признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».