Раскрыто содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции

Глава Дагестана Меликов: Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили инструкции

Tекст: Вера Басилая

Меликов рассказал, что в инструкции, которую распространили в соцсетях, было 19 пунктов, в том числе в отношении высказывания политических лозунгов, а также заявлений, за которыми могли бы последовать задержания. Глава Дагестана заявил, что «памятку» писал точно не Telegram-канал «Утро Дагестан» (заблокирован основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым), передает ТАСС.

По его словам, все дагестанцы, за исключением зачинщиков «этой мерзоты», были шокированы произошедшими беспорядками в аэропорту Махачкалы. В Дагестане не ожидали, что такие акции вообще могут быть возможны в стране.

Ранее Меликов пообещал, что виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам, снисхождения не будет никому.

До этого глава Дагестана признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».