Константинов сравнил британские гарантии мира с лисой у курятника

Tекст: Вера Басилая

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Британию липовым гарантом мира для Украины, передает РИА «Новости».

По его словам, британские гарантии напоминают обещания лисы обеспечить безопасность курятнику.

Константинов отметил, что наилучшей гарантией мира для Украины станет подписание мирного соглашения по урегулированию конфликта на условиях, приемлемых для России.

После этого Украина сможет заняться внутренними вопросами, включая выборы, формирование власти и восстановление страны, а также поиском средств для оплаты крымских исков, связанных с блокадами полуострова.

Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае достижения мирного соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности 26 стран обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.