Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские штурмовые подразделения на правом фланге наступления группировки «Север» продолжают продвижение, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». В лесополосах штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись на 200 метров и закрепились на новых позициях. Российская авиация, расчеты ОТРК и артиллерия усилили интенсивность ударов по позициям ВСУ по всему фронту в Сумской области.

Противник сократил количество контратак и начал перегруппировку. Украинская попытка атаковать в направлении Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка была обнаружена разведкой и полностью уничтожена огнем. В сообщении подчеркивается: «Вражеская штурмовая группа была вскрыта разведкой и полностью уничтожена комплексным огневым поражением. Атака сорвана».

Для новых контратак и удержания позиций командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область мобильные расчеты ПВО из Киева и доукомплектовывает ими штурмовые группы. На отдельных участках фронта, таких как Теткинский и Глушковский, существенных изменений не произошло, но артиллерия продолжает работать по выявленным скоплениям украинских войск.

На Харьковском направлении штурмовые группы Северян продвигаются в Волчанске и его окрестностях при поддержке авиации, артиллерии и расчетов ТОС-1А. Противник отступает, неся значительные потери. На левобережье Волчанска Бесстрашные заняли и зачистили девять зданий, продвинувшись на 100 метров. В лесу возле Синельниково Воины Севера прошли вглубь на 300 метров и заняли вражескую позицию. В районе Тихого продвижение по лесопосадкам составило 150 метров.

ВСУ активно укрепляют оборону в районе Вильчи южнее Волчанска, срочно перебрасывая спецроты, включая военнослужащих после легких ранений. На участке Меловое–Хатнее Бесстрашные продвинулись на 500 метров, овладели лесополосой и уничтожили до взвода живой силы ВСУ. На Липцовском участке фронта существенных изменений не произошло, однако артиллерия и FPV-дроны Северян наносят удары по огневым точкам и объектам противника.

Общие потери ВСУ за сутки составили более 190 человек, из них более 125 – в Сумской области и свыше 65 – в Харьковской. Также уничтожены бронетехника, минометы, пикапы, грузовики, средства связи и множество беспилотников, включая станции спутниковой связи «Старлинк» и БпЛА типа «Баба Яга».

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северяне» заняли новые позиции рядом с Волчанском и Константиновкой. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Командование ВСУ, по данным «Северян», обманывало своих штурмовиков, чтобы они не бежали с позиций.