Глава Росрыболовства допустил ответные меры России на действия Норвегии

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, российская сторона категорически не согласна с заявлением Норвегии о работе в рамках действующего соглашения, при этом норвежцы не собираются отменять введенные ограничения, сообщил он ТАСС.

«Мы сейчас готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно. Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены и в том числе о проведении смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую нам необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год», – заявил Шестаков.

Глава Росрыболовства отметил, что ситуация пока не влияет на запасы рыбы, поскольку в 2025 году действуют прежние договоренности, установленные годом ранее. В полном объеме незаконные меры со стороны Норвегии будут иметь последствия с 2026 года, резюмировал Шестаков.

Напомним, в ноябре 2024 года Россия и Норвегия подписали протокол о квотах на вылов трески и других рыболовных ресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год, при этом квота на треску стала минимальной за 33 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года Осло наложил ряд запретов на российские рыболовецкие компании. В ответ Москва заявила о готовности ограничить доступ норвежских судов к российской исключительной экономической зоне, если запрет на промысел для российских компаний не будет снят.