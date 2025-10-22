Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания.
Глава государства вышел на связь с представителями Генерального штаба из Кремля, передает ТАСС.
По словам Путина, тренировка носит плановый характер. «Сегодня у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать», – сказал он.
Ранее Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.