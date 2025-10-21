С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
В Киеве понадеялись на 6 млрд евро от ЕС с доходов от активов России
Европейские государства впервые рассматривают возможность выделения Киеву 6 млрд евро на нужды военных за счет дохода от замороженных российских активов, причем решение планируют принять в ускоренном порядке, ообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, страны Европы впервые могут направить Киеву 6 млрд евро доходов от замороженных российских активов на нужды Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Гончаренко добавил, что комитет Рады по вопросам бюджета поддержал соответствующий законопроект об увеличении военных расходов на 2025 год.
Гончаренко отметил: «Всего направят 325 млрд гривен, из них 292 млрд гривен (6 млрд евро) – это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали, и позволят использовать на военные нужды. Такая процедура состоится впервые». По его словам, голосование за закон о повышении оборонных расходов на текущий год должно пройти сегодня.
Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа уточнила, что большая часть этих средств поступит в рамках международного финансирования по инструменту ERA – программе экстренного кредитования для Украины за счет замороженных российских активов. Остальные расходы Киев рассчитывает покрыть за счет сокращения невоенных расходов и повышения налоговых поступлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указала на риски использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать эти активы при гарантиях Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе из-за своей позиции по вопросу российских активов.