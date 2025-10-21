С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Украина второй день подряд ограничила электроэнергию для промышленности
Компания «Укрэнерго» второй день подряд вводит по всей стране ограничения энергопотребления для промышленности.
Ограничения на использование электроэнергии для промышленных потребителей на Украине введены второй день подряд, передает ТАСС.
В компании «Укрэнерго» сообщили, что 21 октября с 16.00 до 20.00 во всех регионах страны будут действовать графики ограничения мощности для предприятий.
Накануне подобные меры действовали с 6.00 до 22.00. Дополнительно отмечается, что утром 21 октября в Черниговской области произошло крупное отключение электроэнергии. Без электроснабжения осталась значительная часть региона, включая областной центр. Критическая инфраструктура в области переведена на работу от генераторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, город Славутич остался без света после повреждения энергетического объекта в регионе. Северная часть Черниговской области осталась без электроснабжения после взрывов. Жителям Украины порекомендовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения.