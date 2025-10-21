Украина второй день подряд ограничила электроэнергию для промышленности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограничения на использование электроэнергии для промышленных потребителей на Украине введены второй день подряд, передает ТАСС.

В компании «Укрэнерго» сообщили, что 21 октября с 16.00 до 20.00 во всех регионах страны будут действовать графики ограничения мощности для предприятий.

Накануне подобные меры действовали с 6.00 до 22.00. Дополнительно отмечается, что утром 21 октября в Черниговской области произошло крупное отключение электроэнергии. Без электроснабжения осталась значительная часть региона, включая областной центр. Критическая инфраструктура в области переведена на работу от генераторов.

