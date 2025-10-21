Гуцан: В России планируют наказывать за незаконный оборот цифровой валюты

Tекст: Алексей Дегтярев

«В настоящее время прорабатываются законодательные новеллы об установлении ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты, порядка ее изъятия и обращения в доход государства», – цитирует Гуцана ТАСС.

По его словам, развитие цифровой экономики, в том числе оборот криптовалюты, становится все более актуальным.

Создана правовая основа по контролю над цифровой валютой и ее майнингом, по противодействию отмыванию преступных доходов через виртуальные активы.

«Закреплены механизмы отслеживания транзакций, имеющих коррупционный, террористический и экстремистский окрас, а также связанных с наркооборотом», – указал он.

Ранее в Дагестане выявили три майнинг-фермы, которые использовались для добычи криптовалюты.

Также в Калуге на оборонно-промышленном заводе обнаружили майнинговую ферму.