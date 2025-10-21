С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
Гуцан: В России планируют наказывать за незаконный оборот цифровой валюты
Ведется разработка законодательства об ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты, заявил генпрокурор Александр Гуцан.
«В настоящее время прорабатываются законодательные новеллы об установлении ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты, порядка ее изъятия и обращения в доход государства», – цитирует Гуцана ТАСС.
По его словам, развитие цифровой экономики, в том числе оборот криптовалюты, становится все более актуальным.
Создана правовая основа по контролю над цифровой валютой и ее майнингом, по противодействию отмыванию преступных доходов через виртуальные активы.
«Закреплены механизмы отслеживания транзакций, имеющих коррупционный, террористический и экстремистский окрас, а также связанных с наркооборотом», – указал он.
Ранее в Дагестане выявили три майнинг-фермы, которые использовались для добычи криптовалюты.
Также в Калуге на оборонно-промышленном заводе обнаружили майнинговую ферму.