МИД Японии возглавил занимавший ранее пост Тосимицу Мотэги

В японском правительстве под руководством первой женщины-премьера Санаэ Такаити пост главы МИД вновь занял Тосимицу Мотэги, а оборонное ведомство возглавил 44-летний Синдзиро Коидзуми.
Тосимицу Мотэги, который уже занимал пост министра иностранных дел Японии с 2019 по 2021 годы, вернулся на эту должность в новом правительстве страны, передает ТАСС.
Главой министерства обороны стал 44-летний Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми.
Состав нового кабинета министров, сформированного первой в истории Японии женщиной-премьером Санаэ Такаити, был официально озвучен Минору Кихарой. Сам Кихара ранее занимал пост министра обороны, теперь он назначен генеральным секретарем правительства.
Рёсэй Акадзава получил портфель министра экономики, торговли и промышленности – ранее он представлял Японию в переговорах с США по вопросам пошлин. Ёсимаса Хаяси, занимавший пост генсека кабинета в предыдущей администрации Сигэру Исибы, теперь будет курировать административные дела и коммуникации. Национальную комиссию по общественной безопасности возглавил Дзиро Акама.
Из женщин в новом правительстве, помимо премьера Такаити, министерский портфель получила только Катаяма Сацуки – она станет министром финансов. Ожидается, что состав нового кабинета будет утвержден императором Нарухито в ближайшее время.
Во вторник Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии.
Правительство Японии ушло в отставку перед избранием нового премьера.
Ранее Санаэ Такаити одержала победу на выборах председателя Либерально-демократической партии, что обеспечило ей возможность занять эту должность.