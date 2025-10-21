МИД Японии возглавил занимавший ранее пост Тосимицу Мотэги

Мотэги вновь возглавил МИД Японии, Коидзуми назначен министром обороны

Tекст: Мария Иванова

Тосимицу Мотэги, который уже занимал пост министра иностранных дел Японии с 2019 по 2021 годы, вернулся на эту должность в новом правительстве страны, передает ТАСС.

Главой министерства обороны стал 44-летний Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми.

Состав нового кабинета министров, сформированного первой в истории Японии женщиной-премьером Санаэ Такаити, был официально озвучен Минору Кихарой. Сам Кихара ранее занимал пост министра обороны, теперь он назначен генеральным секретарем правительства.

Рёсэй Акадзава получил портфель министра экономики, торговли и промышленности – ранее он представлял Японию в переговорах с США по вопросам пошлин. Ёсимаса Хаяси, занимавший пост генсека кабинета в предыдущей администрации Сигэру Исибы, теперь будет курировать административные дела и коммуникации. Национальную комиссию по общественной безопасности возглавил Дзиро Акама.

Из женщин в новом правительстве, помимо премьера Такаити, министерский портфель получила только Катаяма Сацуки – она станет министром финансов. Ожидается, что состав нового кабинета будет утвержден императором Нарухито в ближайшее время.

Во вторник Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии.

Правительство Японии ушло в отставку перед избранием нового премьера.

Ранее Санаэ Такаити одержала победу на выборах председателя Либерально-демократической партии, что обеспечило ей возможность занять эту должность.