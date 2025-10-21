Над Россией за ночь нейтрализовали 55 украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Ростовской областью уничтожено 34 дрона, над Воронежской – шесть, над Кубанью – три, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Липецкой областью уничтожено три дрона, над Крымом – два. Еще семь дронов нейтрализовано над Черным морем.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник средства ПВО уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

При атаке на Ростовскую область в ночь на вторник в Батайске была повреждена стена высотного дома. О последствиях атаки на город сообщал глава региона Юрий Слюсарь.