Суды России за полгода вынесли приговоры 260 задержанным за теракты и диверсии

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, в первом полугодии 2024 года обвинительные приговоры по делам о терактах получили 210 человек, среди которых девять иностранцев и пять женщин.

Большинство осужденных (178) проходили по части 2 статьи 205 УК РФ, касающейся теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Еще 16 человек были осуждены по частям 1 и 3 этой статьи, шестнадцать из них получили пожизненное заключение.

В числе осужденных оказались представители разных возрастных групп – от подростков четырнадцати лет до пожилых людей старше 66 лет. Девять человек оказались гражданами стран СНГ, пятеро проходили как учащиеся или студенты. Преимущественно это люди с высшим или средним образованием.

За диверсии по статье 281 УК РФ за тот же период были осуждены 48 человек, еще двое – за содействие диверсионной деятельности. Среди них были 13 подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 20 человек в возрасте от 18 до 24 лет. Закон по этим статьям предусматривает от десяти лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, член Общественной палаты Евгений Машаров предложил снизить возраст уголовной ответственности за диверсии до четырнадцати лет. Военный суд приговорил двух граждан России к длительным срокам за государственную измену. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.