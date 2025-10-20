Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Двух россиян осудили на 14 и 15 лет за помощь Украине
Военный суд приговорил двух граждан России, Анатолия Капралова и Геннадия Блинова, к длительным срокам за государственную измену, сообщила Генпрокуратура РФ.
Капралов получил 15 лет, а Блинов – 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Оба признаны виновными по статье 275 УК РФ за оказание материально-технической и финансовой помощи представителям иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности России, передает ТАСС.
В сообщении Генеральной прокуратуры отмечается, что суд учел позицию государственного обвинителя при вынесении наказания. Капралову и Блинову также назначено ограничение свободы сроком на один год. Вдобавок каждый из осужденных должен выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.
Суд установил, что действия подсудимых были направлены на содействие Украине в качестве технической поддержки. По данным следствия, эта помощь ставила под угрозу безопасность Российской Федерации. Решение вступает в силу, осужденные могут обжаловать приговор в установленном порядке.
В пятницу Ростовский областной суд вынес приговор местному жителю Роману Девицыну по делу о попытке диверсии на железнодорожном участке с военной техникой и ГСМ.
Ранее подростков в Архангельской области отправили под стражу за поджоги релейных шкафов на железной дороге. Еще раньше в Краснодаре задержали несовершеннолетнего, совершившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.