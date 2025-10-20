Генпрокуратуры РФ и Таджикистана начали сотрудничество против нелегальной миграции

Tекст: Валерия Городецкая

Документ предусматривает совместную работу по надзору за миграционными процессами, борьбе с терроризмом, экстремизмом, торговлей оружием, наркотиками и людьми, а также по защите прав трудовых мигрантов и их семей, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, стороны планируют развивать наиболее эффективные формы взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание будет уделено защите прав и свобод человека, противодействию незаконной миграции, коррупции, легализации преступных доходов и преступлениям в сфере информационных технологий.

«Документ предусматривает развитие наиболее эффективным способом взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес», – подчеркнули в ведомстве. В Генпрокуратуре России также отметили, что соглашение направлено на достижение практических результатов в борьбе с преступностью и в сфере защиты прав и свобод человека.

Помимо основного соглашения, главы ведомств подписали отдельный документ о взаимодействии органов военных прокуратур двух государств.

Напомним, генпрокурор России Гуцан прибыл с первым зарубежным визитом в Таджикистан.

В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о назначении Гуцана генеральным прокурором России.