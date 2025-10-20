Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
Пушилин сообщил о заходе российской разведки в Константиновку
Российские разведчики достигли окраин Константиновки в Донецкой Народной Республике, что может привести к началу городских боев за этот населенный пункт.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская разведка заходит на окраины Константиновки в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.
По его словам, продвижение разведывательных подразделений является предвестником скорых городских боев за освобождение города.
Пушилин отметил, что после освобождения Плещеевки на Константиновском направлении также наблюдается улучшение позиций российских сил. Он подчеркнул, что действия разведки свидетельствуют о подготовке к активным боевым действиям в самом населенном пункте.
«Константиновское направление – тоже улучшение позиций. И после освобождения Плещеевки мы видим, что наша разведка заходит уже на окраины Константиновки. Это является предвестником уже предстоящих городских боев за освобождение населенного пункта», – подчеркнул Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что офицерский состав ВСУ вышел из города Константиновка.