Ученые: Магнитная буря продолжается на Земле третьи сутки

ИКИ РАН: Магнитная буря продолжается на Земле третьи сутки

Tекст: Мария Иванова

На Земле уже третьи сутки фиксируется магнитная буря на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сообщается, что ситуация с бурей остается напряженной, без признаков стабилизации. Шторм, начавшийся утром во вторник, продолжается более 50 часов и держится в диапазоне от G1 до G3, что соответствует среднему и временами сильному уровню возмущений.

Главной причиной продолжающихся магнитных возмущений специалисты называют исключительно высокую скорость солнечного ветра – около 700-800 км/с, с отдельными пиками до 900 км/с. Это значительно превышает обычные значения в 300-450 км/с. Высокую скорость ветра поддерживают сразу два фактора: повышенная вспышечная активность на Солнце и воздействие крупной корональной дыры, в зону которой Земля попала минувшей ночью.

В лаборатории отмечают, что пока уровень вспышечной активности не превышает события M класса, которые хотя и сильные, но в разы слабее экстремальных вспышек X класса. Несмотря на это, магнитосфера остается в состоянии устойчивой, но непрерывной бури среднего уровня.

Специалисты предполагают, что в ближайшие один-два дня при отсутствии новых крупных вспышек или прямых ударов плазмы ситуация может начать улучшаться. Однако полностью выйти из состояния бури магнитосфера сможет только при благоприятных условиях на Солнце.

