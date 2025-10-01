Ученые сообщили о магнитной буре на Земле длительностью 30 часов

ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле продолжается уже около 30 часов

Tекст: Мария Иванова

Магнитная буря на Земле продолжается уже около 30 часов, ее уровень сейчас соответствует умеренным значениям G1-G2, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Буря началась в последний день сентября примерно в 3 часа ночи и до сих пор не ослабевает. За это время скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличилась примерно с 400 до 700 километров в секунду, а температура плазмы возросла втрое – со 100 до 300 тыс. градусов.

В лаборатории отмечают, что параметры межпланетной среды за прошедшие сутки в основном ухудшились, что мешает магнитосфере стабилизироваться. Снижение напряженности межпланетного магнитного поля в два раза пока удерживает бурю на уровне G1-G2, не давая ей усилиться. Наиболее интенсивные колебания магнитного поля совпали с пиками напряженности этого поля накануне.

Вечером 30 сентября фиксировались краткосрочные, но более мощные, чем раньше, полярные сияния. Сообщения о них поступали даже из московского региона, где визуально сияние было слабо заметно, однако хорошо фиксировалось с помощью камер и телефонов. Много наблюдений пришло также из северо-восточных регионов России.

Прогноз на ближайшие сутки остается неблагоприятным: буря может перейти на «желтый» уровень, но условия на Солнце и в околоземном пространстве по-прежнему не способствуют нормализации. Впервые за последние дни вероятность вспышек на Солнце высшего X класса превышает 50%.

