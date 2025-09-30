В Москве второй день подряд побит рекорд атмосферного давления

Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Вильфанд сообщил о новом рекорде атмосферного давления в Москве
Атмосферное давление в Москве 30 сентября достигло 765,9 мм ртутного столба, что превысило прежний рекорд, установленный в 1942 году.
В Москве зафиксирован второй подряд суточный рекорд атмосферного давления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, прежний максимум был установлен в 1942 году и составлял 763,7 миллиметра ртутного столба, а во вторник давление достигло 765,9 миллиметра, передает ТАСС.
Вильфанд отметил, что 1 октября в столице может быть зафиксирован третий рекорд подряд: ожидается, что давление составит 763–764 миллиметра ртутного столба. После этого синоптик прогнозирует постепенное снижение давления, поскольку центр антициклона начнет удаляться от Москвы.
Тем не менее, атмосферное давление останется выше нормы, хотя и перестанет быть экстремальным. Вильфанд подчеркнул, что такие показатели редки для осени и могут повлиять на самочувствие метеозависимых жителей.
Ранее во вторник на Земле зарегистрировали самую сильную геомагнитную бурю за три месяца.
В тот же день на поверхности Солнца зафиксировали две вспышки класса М, одна из которых длилась 42 минуты и может привести к магнитным бурям на Земле.
Накануне в Москве также зафиксировали рекорд атмосферного давления.