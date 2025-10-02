Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.5 комментариев
Огромные потери понесла 57-я бригада ВСУ из-за отъезда офицеров на праздник
В Харьковской области 57-я бригада ВСУ лишилась более тридцати бойцов после того, как офицеры покинули позиции ради праздника, сообщили в российских силовых структурах.
Огромные потери 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ понесла в районе Волчанска из-за отсутствия управления на командно-наблюдательных пунктах, передает РИА «Новости». По данным российских силовых структур, военнослужащие оказались дезорганизованы и лишились более тридцати человек.
Собеседник агентства заявил: «Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трех десятков человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательными пунктами ротного и взводного звеньев».
По их данным, причиной этого стало то, что офицерский состав уехал на празднование дня защитника Украины, который отмечают первого октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.