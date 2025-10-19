Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Трамп заявил о неизбежных потерях территорий Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине приведет к утрате Киевом определенных территорий, передает ТАСС.
В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что президент России Владимир Путин «определенно что-то заберет, они же сражались». Такое мнение прозвучало в ответ на вопрос о возможности завершения конфликта без территориальных потерь для Украины.
Ранее Трамп отказался поставлять вооружение на Украину ради безопасности США. Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и подчеркнул, что не собирается ничего отдавать России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему требование Трампа разделить Донбасс названо неприемлемым для России.