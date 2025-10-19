  • Новость часаГубернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Венгрия заявила о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа
    Из Лувра украли украшения жены Наполеона
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Трамп предъявил ультиматум Колумбии
    Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    Золотой запас России удвоился с 2023 года
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    38 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    29 комментариев
    19 октября 2025, 17:10 • Политика

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    @ Anna Moneymaker/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы?

    Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг потребовал, чтобы Киев полностью отказался от контроля над ДНР.

    После беседы с Путиным Трамп провел встречу в Белом доме с Зеленским, по итогам которой заявил: «Следует остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все слишком усложнится – вы никогда не сможете разобраться». «Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину», – добавил американский лидер.

    Зеленский согласился с Трампом. «Для наших народов, в текущих обстоятельствах мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. Трамп прав. Мы воюем с большой страной. Надо остановиться. А затем говорить о том, какие сделать шаги к долгосрочному миру», – сказал он. По данным WP, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф оказывал давление на Зеленского, требуя уступок российской стороне в части контролируемых ВСУ территорий ДНР. Американский чиновник обосновывал инициативу тем, что регион является по большей части русскоязычным.

    Однако позже, в воскресенье, Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина «ничего не будет дарить России» и «ничего не забудет». Он назвал Москву «долговременной угрозой».

    Идея о делении исторических регионов России была неоднократно отвергнута Москвой. Так, в июне прошлого года на встрече с руководством МИД Путин называл условия для прекращения боевых действий и начала переговоров с Киевом. «Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – подчеркивал он.

    «Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю: мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений», – отмечал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин тем самым поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией.

    Референдумы в Донбассе и Новороссии прошли в сентябре 2022 года. За проведением плебисцитов следили более 130 международных наблюдателей из Венесуэлы, Италии, Германии, Латвии и других стран. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение регионов в состав России: в ДНР – 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской – 87,05%.


    «Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, входить в состав России все четыре исторических региона должны в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов. Такие условия соответствуют как российским законам, так и международным нормам. Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», – детализировал аналитик.

    Невозможность остановить СВО по нынешней линии фронта и требование полного контроля над ДНР со стороны Москвы имеет не только конституционное, но также общественное, экономическое и стратегическое измерение,

    пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Краматорск, находящийся на подконтрольной Киеву части ДНР – один из крупнейших в прошлом центров тяжелого машиностроения уровня Екатеринбурга или Челябинска. Здесь находятся гигантские Старокраматорский и Новокраматорский заводы, где разрабатывалось и изготавливалось оборудования для горнодобывающих и перерабатывающих отраслей. Также есть металлургическое производство. Все это в каком-то виде может быть восстановлено и запущено в работу», – отметил он.

    «Через Славянско-Краматорскую агломерацию проходит автомобильная магистральная трасса Н-20, связывающая город с Донецком и Мариуполем. Кроме того, Краматорск является узловой пассажирско-грузовой станцией Донецкой железной дороги», – детализировал эксперт.

    «Помимо всего прочего, на подконтрольной Киеву территории ДНР находится Святогорская лавра, чья защита от украинских раскольников является общественно-религиозной задачей России. Эту нашу обязанность нельзя недооценивать, поскольку цель СВО – не завоевание территорий, а создание безопасного пространства для людей», – отметил собеседник.

    «Что касается Запорожской области, то она также, согласно российской Конституции, входит в состав нашей страны. Поэтому прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения означает отказ от части региона, в том числе лежащей на правом берегу Днепра. Эта территория имеет стратегическое значение для России. Отсюда мы можем одним броском в случае необходимости достичь Николаева, Одессы и Приднестровья», – указал он.

    «Также с правобережья российские силы смогут простреливать все Черноморское побережье Украины. Это станет одной из гарантий того, что в районе не появятся военные базы НАТО и не будут заходить боевые суда стран Запада. Собственно, это можно считать частью процесса демилитаризации Украины», – резюмировал аналитик.

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    «Снова ощущаю радость. Это один из эффектов реабилитации ветеранов»

    «Страх спасает, рефлексы помогают удержать концентрацию внимания. Природа не зря его придумала». Ветеран спецоперации Артем Бельский из Хабаровского края рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как боевые действия перевернули его представление о человеческих отношениях – и как собака и компьютерные игры помогли в реабилитации после возвращения с фронта. Подробности

    Всю Европу загонят в армию

    «Только призывная армия позволит вести большую, изнурительную войну на истощение». Такими словами эксперты комментируют назревший в Евросоюзе раскол по поводу того, нужно ли возрождать всеобщую воинскую повинность – и объясняют, почему Европа готовится к такому типу войны, которого более никогда не будет. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

