Пекин обвинил АНБ США в кибератаке на Национальный центр службы времени Китая

Tекст: Вера Басилая

Министерство государственной безопасности КНР обвинило Агентство национальной безопасности США в масштабной кибератаке на Национальный центр службы времени Китая, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, атака могла привести к сбоям в сетях связи, финансовой и транспортной инфраструктуре, а также в системе электроснабжения страны.

По данным КНР, цель атаки заключалась в похищении секретной информации, а также в попытке вывести NTSC из строя, однако действия хакеров были своевременно пресечены.

Национальный центр службы времени находится в городе Сиань провинции Шэньси и отвечает за поддержание и трансляцию точного пекинского времени, что критически важно для различных отраслей, включая связь, финансы, транспорт и оборону. Кибератака на NTSC, по словам китайских властей, могла привести к серьезным сбоям в этих системах и даже нарушить международную систему времени.

Министерство сообщает, что кибератаки были «давно спланированными и систематическими». С марта 2022 года АНБ США через уязвимости в SMS-сервисе мобильных телефонов получило доступ к телефонам сотрудников центра, а затем и к их конфиденциальным данным. С апреля 2023 года, по данным МГБ КНР, сотрудники АНБ США неоднократно проникали в компьютеры центра, а с августа 2023 года по июнь 2024 года произвели 42 масштабные атаки на внутренние сети NTSC.

Китайская сторона отметила, что атаки чаще всего совершались ночью и для маскировки источника использовались серверы не только в США, но и в Европе, Азии и других регионах. Министерство заявило, что КНР собирала доказательства, оказывала поддержку NTSC при расследовании и ликвидации последствий инцидента, а также реализовала меры по повышению кибербезопасности.

Власти США начали расследовать рассылку писем, осуществленную хакерами из КНР от имени одного из конгрессменов.

Спецслужбы США усилили попытки кибератак на военные объекты Китая.