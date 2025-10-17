  • Новость часаЕврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    МИД заявит в ООН и ОБСЕ об убийстве Украиной военкора Ивана Зуева
    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге
    Арестовано имущество бывшего топ-менеджера «Альфа-Банка» Галицкого
    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    17 октября 2025, 14:26 • Новости дня

    Лавров и Сийярто обсудили подготовку российско-американского диалога

    МИД: Лавров и Сийярто обсудили подготовку российско-американского диалога

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы внешнеполитических ведомств России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили организацию мероприятий в рамках российско-американского диалога.

    В сообщении на сайте МИД России уточняется, что разговор состоялся вскоре после телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых были согласованы ключевые вопросы взаимодействия.

    «Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Министры условились о продолжении плотного взаимодействия», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

    На Смоленской площади уточнили, что разговор между Лавровым и Сийярто прошел по инициативе венгерской стороны.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что решение о выборе Венгрии в качестве возможного места для проведения саммита между Россией и США принималось совместно Москвой и Вашингтоном.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров.

    16 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости роста тарифов из-за энергодефицита

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергокомпаний, возникающие при реализации мероприятий по устранению энергодефицита, не должны включаться в тарифы и перекладываться на потребителей.

    Путин отметил наличие локальных дефицитов электроэнергии, особенно в районах строительства крупных индустриальных, транспортных и логистических проектов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что покрывать этот дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода новых электростанций.

    «Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», – заявил президент. Он добавил, что ожидает от правительства России предложений по более гибким решениям, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в топливно-энергетический комплекс.

    Глава государства сообщил, что обсуждение этих предложений пройдет на отдельном совещании в ближайшее время.

    В июле в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.

    16 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о крахе европейской промышленности

    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    17 октября 2025, 10:00 • Видео
    Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

    Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    16 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    16 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фантастической новость о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште.

    «Дорога к миру лежит через переговоры», – заявил Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, «фантастическая новость о том, что Трамп и Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость о том, что они скоро встретятся в Будапеште», передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что войну невозможно решить на поле боя, и выразил надежду на скорую личную встречу мировых лидеров.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять встречу лидеров России и США.

    Вашингтон подтвердил подготовку переговоров по вопросам международной безопасности.

    В четверг состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    16 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате удара по учебному центру Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о потерях в результате удара по одному из учебных центров Сухопутных войск. В оперативном командовании «Юг» подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и раненые, однако точное их число не сообщается.

    В сообщении оперативного командования «Юг» в социальных сетях говорится, что в результате атаки есть как погибшие, так и раненые. Точное число потерь при этом не называется.

    Это уже не первый случай ударов по украинским учебным центрам. Ранее в Сухопутных войсках Украины сообщали об атаках в июне и июле, в результате которых также были погибшие и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило о проведении серии ударов по позициям ВСУ, в результате которых были уничтожены техника, склады, а также до 1670 украинских военнослужащих. В частности, сообщалось об уничтожении кабины управления и пусковой установки американского ЗРК «Пэтриот».

    Кроме того, сообщалось о проблемах с личным составом в ВСУ. По данным замглавы ВГА Харьковской области Евгения Лисняка, Национальная полиция в регионе активно разыскивает дезертиров, число которых может достигать пяти человек на одного сотрудника правоохранительных органов.

    16 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как «очень продуктивный». По словам Трампа, Путин поздравил его и США с «великим достижением мира на Ближнем Востоке», сообщает официальный аккаунт Белого дома в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп выразил уверенность, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за ее участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

    Стороны обсудили перспективы торговли между США и Россией после окончания конфликта на Украине. Трамп добавил, что на следующей неделе состоятся встречи высокопоставленных советников обеих стран, которые возглавит госсекретарь США Марко Рубио, а место встречи будет определено позже.

    После работы советников состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, где главы государств обсудят возможность прекращения конфликта на Украине.

    Также президент США сообщил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения результатов разговора с Владимиром Путиным и других вопросов.

    Трамп подчеркнул, что сегодняшний разговор стал «значительным шагом вперед» в решении обозначенных вопросов.

    В четверг Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что ведет телефонный разговор с Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа. Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре президентов России и США.

    16 октября 2025, 21:37 • Новости дня
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года

    Еврокомиссар Кубилюс: ЕК планирует конфисковать российские активы до конца года

    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Он отметил, что дорожная карта повышения безопасности Евросоюза к 2030 году содержит важное обещание: так называемый «репарационный кредит» должен быть реализован к концу 2025 года, передает РИА «Новости».

    Кубилюс добавил, что конфискованные средства направят на военные нужды Киева. По его словам, Украина рассматривается как «ключевой будущий партнер Брюсселя», а от украинских властей ожидают помощи «с инновационными решениями и боевым опытом».

    Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для предоставления крупного кредита Киеву.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    16 октября 2025, 21:10 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа
    Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности Будапешта принять саммит между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, подчеркнув важность события для мира.

    Будапешт готов организовать встречу президентов России и США, передает РИА «Новости». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что запланированная встреча лидеров двух стран является великой новостью для сторонников мира по всему свету. Он также подчеркнул, что Венгрия уже готова принять это мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подтвердил подготовку встречи между представителями России и США для обсуждения вопросов международной безопасности.

    16 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Россия намерена привлечь ОЗХО для расследования применения химоружия Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ведет экспертный диалог с техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу возможного визита экспертов ОЗХО в страну для расследования применения Киевом химических веществ, сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    «Ведем экспертный диалог с техсекретариатом по этому вопросу. Согласно действующим правилам его содержание не подлежит разглашению», – отметил дипломат, отвечая на вопрос о деталях такого визита, передает РИА «Новости»

    В июле Москва запросила визит экспертов ОЗХО для проверки применения Киевом химоружия.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине.

    16 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Новак пообещал сохранить обеспеченность России нефтью, газом и углем на десятилетия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена постоянно поддерживать уровень обеспеченности углем не менее чем на 100 лет, нефтью на 50 лет и газом на 70 лет, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

    Вице-премьер отметил, что в настоящее время фактические показатели обеспеченности топливными ресурсами превышают целевые значения, однако в стратегических планах до 2050 года заложены именно эти параметры, передает ТАСС.

    «Мы должны обеспечивать своевременную геологоразведку, вовлечение в оборот новых регионов. Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газом не менее 70 лет и углем не менее чем на 100 лет, хотя сегодня эти показатели гораздо выше, и мы в энергостратегии до 2050 года закладываем эти параметры», – заявил Новак.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о росте внутреннего потребления газа в России. Он также сообщил о росте газификации домов.

    16 октября 2025, 22:39 • Новости дня
    Орбан сообщил о подготовке к мирному саммиту США – Россия

    Орбан: Подготовка к мирному саммиту США – Россия идет полным ходом

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом и заявил о работе над проведением мирного саммита между Россией и США.

    «Я только что закончил разговор по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту Россия – США идет полным ходом», – заявил Орбан в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Он также назвал Венгрию «островком мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой американского государства Дональдом Трампом. Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, который, с большой вероятностью, пройдет в столице Венгрии.

    16 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на Российской энергетической неделе, что российский энергобаланс является одним из самых зеленых в мире.

    По словам президента, 87% электроэнергии в стране производится с минимальным или нулевым углеродным следом.

    Путин уточнил, что речь идет о газовой и атомной генерации, возобновляемых источниках энергии и гидроэнергетике. Он подчеркнул, что российские компании внедряют проекты зеленой и долговечной генерации как внутри страны, так и за ее пределами.

    «Наши компании реализуют проекты зеленой, долговечной генерации не только в России, но и за рубежом. Так, при участии отечественных ученых, инженеров, управленцев реализовано более 400 проектов в сфере гидроэнергетики в 55 странах мира», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин призвал развивать атомную генерацию как зеленую энергетику.

    16 октября 2025, 17:28 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева

    Бывшего банкира обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Ему предъявлено обвинение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    «Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича», – сообщили в суде.

    Срок ареста установлен на два месяца. Он начнет исчисляться с момента передачи Ананьева российским правоохранительным органам в случае его экстрадиции, депортации или с момента его фактического задержания на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно о продаже имущества брата Алексея, Дмитрия Ананьева, в рамках процедуры банкротства. На торги был выставлен его особняк в центре Москвы и участки в подмосковных «Горках-2» общей стоимостью около 5,2 млрд рублей.

    Братья Ананьевы были совладельцами Промсвязьбанка до его санации в 2017 году. В 2019 году против них возбудили уголовное дело о растрате. Оба брата были признаны банкротами: Дмитрий в 2021 году с долгами в 283,3 млрд рублей, а Алексей – в 2024 году с долгами в 204,5 млрд рублей.

    16 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин заявил о сохранении Россией лидерства на нефтяном рынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сохраняет одну из ведущих позиций среди мировых производителей нефти, несмотря на попытки недобросовестной конкуренции против страны, заявил президент Владимир Путин.

    Во время пленарного заседания Российской энергетической недели Путин отметил, что Россия продолжает удерживать свои позиции на мировом рынке нефти, несмотря на введенные ограничения и попытки использовать против нее различные механизмы давления, передает ТАСС.

    «Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил о выполнении Россией обязательств ОПЕК+ по балансировке нефтяного рынка.

    Российские войска освободили три поселка в зоне СВО
    Зеленский в США встретился с производителем ракет «Томагавк» и систем «Пэтриот»
    Politico: ЕС намерен привлечь еще 25 млрд евро активов России для Киева
    Экс-советнику Трампа Болтону предъявили обвинения в США
    Полковник Рандрианирина стал президентом Мадагаскара на переходный период
    Жители Одессы испугались массовых поисков пророссийских подпольщиков
    Стало известно о заработке Макаревича в России с начала СВО

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

  • О газете
