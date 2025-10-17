  • Новость часаТрамп: Встреча с Путиным в Будапеште может состояться в течение двух недель
    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    Лукашенко пошутил об очередях на заправках в Белоруссии
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
    Российский рынок акций ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    28 комментариев
    17 октября 2025, 01:58 • Новости дня

    Врачи прооперировали раненного из-за атаки дрона ВСУ военкора Войткевича

    Tекст: Антон Антонов

    Военкор РИА «Новости» Юрий Войткевич, получивший ранение в результате удара дрона ВСУ, перенес операцию, она прошла успешно, сообщает агентство.

    Войткевич находится в стабильном состоянии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Войткевич получил тяжелое ранение. Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщал, что Войткевича оперируют. При этом в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области погиб военкор РИА «Новости» Иван Зуев.

    16 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Юшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»

    Эксперт Юшков: Диверсия против «Турецкого потока» испортит отношения Анкары с Киевом и Лондоном

    Юшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе могут считать, что подрыв европейской нитки «Турецкого потока» отрежет Европу от российского газа и при этом не навредит Турции. Однако такие возможные аргументы тех, кто планирует диверсию, сомнительны. Реализация операции приведет к ухудшению отношений Анкары и Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал данные ФСБ о планах Британии и Украины.

    «Турецкий поток» состоит из двух параллельных ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м в год. Одна предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для транзита через территорию Турции в страны Европы», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Он уточнил, что разделение ниток на «турецкую» и «европейскую» условное, поскольку «объемы могут перетекать». Поэтому возможный аргумент тех, кто планирует диверсию, о том, что цель – отрезать только Старый Свет от российских энергоресурсов – сомнительный. По словам собеседника, подрыв газопровода ударит по интересам Анкары.

    «Россия – крупнейший поставщик газа в Турцию. Ей необходим действующий «Турецкий поток». Дело в том, что все законтрактованные объемы не прокачать только лишь по «Голубому потоку». А других маршрутов поставок фактически не осталось, ведь Украина перекрыла транзит», – пояснил Юшков, спрогнозировав, что реакция Анкары на возможную диверсию будет крайне негативной.

    Если британские и украинские спецслужбы совершат теракт, то отношения турецкой республики и с Западом, и с Украиной испортятся, считает эксперт. «У Турции есть способы «нанести ответный удар» – например, ущемить западные интересы на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Я думаю, что это является существенным сдерживающим фактором для Киева и его союзников», – детализировал аналитик.

    Возможный подрыв «Турецкого потока» приведет к последствиям и для России. «С 2022 года мы сократили поставки газа в Европу, а значит, и добычу, примерно на 130-140 млрд куб. м. В случае диверсии на газопроводе мы будем вынуждены сократить еще примерно на 16 млрд куб. м, а с учетом поставок непосредственно на турецкий рынок – около 33 млрд. куб. м. Эти объемы важны, потому что 30% от рыночной стоимости – это экспортная пошлина, которая идет напрямую в бюджет», – заключил Юшков.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Москва располагает информацией о подготовке Лондоном и Киевом диверсий против газопровода «Турецкий поток». По его словам, британские спецслужбы планируют задействовать боевых пловцов для атак на российские объекты критически важной инфраструктуры.

    Диверсии готовятся «с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов». Имеются достоверные данные, что именно под патронажем Британии на территории России уже совершаются теракты, добавил глава ФСБ. В частности, инструкторы британских спецподразделений SAS и MI6 спланировали удары БПЛА по Каспийскому трубопроводному консорциуму, сказал Бортников.

    Лондон также причастен к операции «Паутина», в ходе которой беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы. Директор ФСБ напомнил, что операция была осуществлена накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня. «Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии», – сказал он.

    По словам Бортникова, страны НАТО причастны к появлению якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Евросоюза. «У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб. Особенно после привязки провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России», – сказал он, отметив, что провокации с БПЛА происходят в период обсуждения планов по созданию европейской коалиции для отправки войск на Украину.

    Напомним, в январе 2025 года Минобороны сообщало о попытке ВСУ ударить по компрессорной станции «Русская», которая закачивает газ в «Турецкий поток». ПВО сбила все беспилотники, пострадавших не было. Обломки БПЛА незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. В Кремле атаку назвали продолжением линии энергетического терроризма Киева.

    Комментарии (10)
    16 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия нанесла массированный удар по украинским объектам газовой энергетической инфраструктуры в ответ на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Россия ударила в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами. Целью ударов были объекты газовой инфраструктуры Украины, которые обеспечивали украинский ВПК.

    Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВСУ атаковали дронами два населенных пункта Белгородской области, травмы получили три человека.

    Также в городе Шебекино в том же регионе украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру, повреждения получили автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков.

    Комментарии (16)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (27)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Британские спецслужбы осуществляли непосредственное руководство операцией «Паутина», в рамках которой были совершены атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы, где размещались стратегические бомбардировщики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы со стратегической авиацией, передает ТАСС.

    Бортников подчеркнул, что операция была проведена под кураторством британской разведки накануне переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле. По его словам, британцы также обеспечили пропагандистское сопровождение операции, распространяя в СМИ ложную информацию о большом ущербе и украинском происхождении диверсии.

    Кроме того, Бортников добавил, что инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию атак беспилотников по объектам и офису Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

    Ранее Бортников заявил, что Лондон и так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока.  Также глава ФСБ заявил, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».

    В Службе внешней разведки сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.

    Комментарии (23)
    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    Комментарии (15)
    16 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    @ Rafal Guz/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за передачу Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk), подчеркнув возможность их применения против российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.

    Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.

    Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.

    В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (27)
    16 октября 2025, 09:17 • Новости дня
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британские спецслужбы вместе с киевским режимом намерены подготовить диверсии на газопроводе «Турецкий поток», заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Британцы совместно со спецслужбами Украины готовят диверсии в отношении газопровода «Турецкий поток», сказал Бортников, передает ТАСС.

    Других подробностей он не привел.

    В январе киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников на, средства ПВО России отразили нападение. Сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву из-за атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока».

    Комментарии (17)
    16 октября 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку украинского ЗРК «Пэтриот»
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку украинского ЗРК «Пэтриот»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены кабина управления и пусковая установка американского ЗРК «Пэтриот» (Patriot) и радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 278 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотников, 633 ЗРК, 25 533 танка и других бронемашин, 1 602 боевые машины РСЗО, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    За день до этого они поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 09:29 • Новости дня
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    @ Ethan Swope/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных взрывов в Полтавской области была нарушена работа энергетических объектов, что привело к полной остановке газодобычи в регионе, сообщило издание «Общественное» со ссылкой на энергокомпанию «ДТЭК».

    Энергетическая инфраструктура в Полтавской области Украины получила повреждения, передает ТАСС со ссылкой на данные издания «Общественное» и энергокомпанию «ДТЭК».

    Сообщается, что в результате происшествия была полностью остановлена работа объектов газодобычи в регионе.

    Минувшей ночью и утром в Полтавской области объявляли воздушную тревогу. Также поступали сообщения о взрывах, произошедших в разных районах области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины создали скрытые аккумуляторные парки для поддержания энергосистемы в случае новых атак. Министерство энергетики на Украине сообщило о повреждениях ключевых объектов инфраструктуры из-за взрывов. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики на Украине.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские специалисты могут взять на себя управление крылатыми ракетами Tomahawk при возможных поставках Киеву, что позволит обойти обучение украинских военных, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного, знакомого с обсуждениями.

    Американские подрядчики будут управлять крылатыми ракетами Tomahawk в случае их поставок Киеву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times и слова высокопоставленного западного военного, участвовавшего в обсуждениях.

    По информации издания, украинских военных, возможно, даже не станут обучать обращению с этими ракетами.

    «В случае одобрения поставок ракеты могут быть доставлены относительно быстро, а для их применения будут задействованы американские подрядчики», – приводит издание слова собеседника. По его словам, это позволит избежать масштабной подготовки украинских военных и даст США возможность контролировать процесс нацеливания и другие аспекты применения Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Сенатор Алексей Пушков увидел угрозу ракетной войны в случае передачи Tomahawk Киеву. Эксперт Александр Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как возможный ответ на поставки таких ракет.

    Комментарии (6)
    16 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    Комментарии (6)
    16 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    В Ленобласти сотрудница салона связи продавала на Украину данные об абонентах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Бокситогорска в Ленинградской области задержали местную жительницу по подозрению в продаже персональных данных абонентов кураторам с Украины, сообщили в региональном ГУ МВД.

    Подозреваемой 21 год, она работала в салоне мобильной связи, ее подозревают в продаже персональных данных абонентов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Правоохранители установили, что задержанная фотографировала экран монитора с персональными данными клиентов и пересылала эту информацию кураторам с Украины через мессенджер. Для доступа к базе данных она использовала учетную запись руководительницы офиса.

    Всего фигурантка успела передать сведения о 11 абонентах. За каждую передачу она получала по 3 тыс. рублей, всего она «заработала» 33 тыс. рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

    Ранее ФСБ задержала жительницу Донецка, которая передавала в СБУ сведения об автомобилях чиновников, а также перемещала компоненты взрывного устройства.

    До этого ФСБ выявила жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины. Еще раньше ФСБ задержала крымчанина за передачу данных о ЗРК Киеву.

    Комментарии (8)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 07:46 • Новости дня
    Польские депутаты поругались из-за выдачи украинца Германии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждение бюджета судов в сейме Польши было прервано из-за споров вокруг экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева по делу о теракте на «Северных потоках».

    Заседание комиссии сейма Польши по вопросам юстиции, посвященное проекту бюджета на 2026 год для Конституционного и Верховного судов, досрочно завершили, передает РИА «Новости».

    Причиной стал скандал, связанный с обсуждением возможной экстрадиции Журавлева.

    Депутат Павел Яблоньский от партии «Право и справедливость» потребовал прекратить заседание, объяснив это необходимостью выяснить ситуацию с заседанием комиссии по обороне, где должен был рассматриваться законопроект об отмене уголовного преследования поляков, вступивших в вооруженные силы Украины.

    По его словам, на том заседании планировалось обсуждение вопроса блокировки экстрадиции Журавлева, которого требует выдать Германия.

    После минутного перерыва Яблоньский подал ходатайство о завершении заседания комиссии. Большинство поддержало это предложение: 15 депутатов проголосовали «за», 13 «против», девять не голосовали. Депутат Томаш Зимох заявил, что не голосовал, потому что не получил бюллетень.

    В ходе заседания микрофон зафиксировал нецензурные выражения главы комиссии в адрес Зимоха. Позже председатель принес извинения и пообещал не допускать подобного впредь.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода.

    Кроме того, Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

    Напомним, задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате удара по учебному центру Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о потерях в результате удара по одному из учебных центров Сухопутных войск. В оперативном командовании «Юг» подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и раненые, однако точное их число не сообщается.

    В сообщении оперативного командования «Юг» в социальных сетях говорится, что в результате атаки есть как погибшие, так и раненые. Точное число потерь при этом не называется.

    Это уже не первый случай ударов по украинским учебным центрам. Ранее в Сухопутных войсках Украины сообщали об атаках в июне и июле, в результате которых также были погибшие и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило о проведении серии ударов по позициям ВСУ, в результате которых были уничтожены техника, склады, а также до 1670 украинских военнослужащих. В частности, сообщалось об уничтожении кабины управления и пусковой установки американского ЗРК «Пэтриот».

    Кроме того, сообщалось о проблемах с личным составом в ВСУ. По данным замглавы ВГА Харьковской области Евгения Лисняка, Национальная полиция в регионе активно разыскивает дезертиров, число которых может достигать пяти человек на одного сотрудника правоохранительных органов.

    Комментарии (0)
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    Исполнявшую в Петербурге песни иноагентов уличную певицу Наоко арестовали
    CAS впервые признал санкции против россиян в спорте дискриминационными
