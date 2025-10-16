Кремль спросили об ответном визите Путина в Сирию

Песков: Возможность ответного визита Путина в Сирию пока не обсуждалась

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопрос о возможном ответном визите российского лидера в Сирию не поднимался, передает ТАСС.

Дмитрий Песков уточнил, что обсуждений этой темы не было. Однако он допустил, что подобные приглашения могут быть впоследствии переданы по дипломатическим каналам.

Песков добавил, что на встрече речь шла о других вопросах, связанных с двусторонними отношениями между Россией и Сирией.

Ранее в Москве прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, прибывшим с рабочим визитом.

Лидеры России и Сирии обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Главы государств также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке.