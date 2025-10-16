  • Новость часаЮшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»
    0 комментариев
    2 комментария
    16 октября 2025, 12:47 • Новости дня

    Кремль спросили об ответном визите Путина в Сирию

    Песков: Возможность ответного визита Путина в Сирию пока не обсуждалась

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность ответного визита Владимира Путина в Сирию не обсуждалась на переговорах с президентом страны на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопрос о возможном ответном визите российского лидера в Сирию не поднимался, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков уточнил, что обсуждений этой темы не было. Однако он допустил, что подобные приглашения могут быть впоследствии переданы по дипломатическим каналам.

    Песков добавил, что на встрече речь шла о других вопросах, связанных с двусторонними отношениями между Россией и Сирией.

    Ранее в Москве прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, прибывшим с рабочим визитом.

    Лидеры России и Сирии обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    Главы государств также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке.

    15 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    Комментарии (29)
    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    Комментарии (5)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (19)
    16 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия нанесла массированный удар по украинским объектам газовой энергетической инфраструктуры в ответ на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Россия ударила в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами. Целью ударов были объекты газовой инфраструктуры Украины, которые обеспечивали украинский ВПК.

    Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВСУ атаковали дронами два населенных пункта Белгородской области, травмы получили три человека.

    Также в городе Шебекино в том же регионе украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру, повреждения получили автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков.

    Комментарии (9)
    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 20:27 • Новости дня
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России

    Стоимость автомобилей Geely, Belgee, Tank и KGM в России выросла

    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    @ Long Wei/VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    К середине октября сразу несколько китайских автопроизводителей повысили в России цены на свои модели. Изменения затронули большинство популярных брендов – от KGM и Omoda до Tank и Geely. В ряде случаев компании просто отменили действующие скидки, что фактически привело к подорожанию автомобилей на 100–200 тыс. рублей.

    Как сообщает Autonews, к середине октября многие автопроизводители повысили цены на свои автомобили в России, причем об изменениях не было объявлено заранее.

    Компания KGM увеличила стоимость всего модельного ряда на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Кроссоверы Omoda C5 подорожали на 100 тыс. руб. в некоторых комплектациях. Belgee скорректировала размер скидок на модель X50, за исключением базовой версии.

    Tank убрала скидку в 100 тыс. руб. на внедорожник 500 в топовой комплектации Blacktrail, установив новую цену – 8 449 000 руб. Jetour сократила скидку на X70 Plus, что привело к росту цены на 100 тыс. руб. в комплектациях Comfort и Luxury.

    Geely увеличила цену на седан Emgrand, а на кроссовер Okavango, наоборот, появилась скидка в 150 тыс. руб. JAC уменьшила скидку на пикап T8, что увеличило его стоимость до 2 959 000 руб.

    Seres повысила цену на кроссовер M5 Premium на 200 тыс. руб., но снизила стоимость M7 Max и Pro на 300 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно. Livan поднял цены на S6 Pro и X6 Pro на 10 тыс. руб., сохранив крупные скидки. Soueast отменил дисконт на S07, из-за чего цена выросла на 50 тыс. – 100 тыс. руб. BAIC повысил стоимость внедорожника BJ60 в комплектации Exclusive 2025 года на 200 тыс. руб.

    Тренд на повышение цен и сокращение скидок отмечается на фоне роста спроса на новые автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владивостокская таможня оформила свыше 17,5 тыс. импортных автомобилей для личного пользования с 1 октября, что стало ростом на 24%.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, который изначально планировали с 1 ноября.

    В России ожидают снижение продаж новых легковых автомобилей по итогам 2025 года на четверть по сравнению с прошлым годом, до 1,3-1,4 млн единиц.

    Комментарии (15)
    15 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых дорожных объектов, приуроченной ко Дню работников дорожного хозяйства, который отмечается в это воскресенье.

    Одним из ключевых событий стало открытие второго мостового перехода через реку Обь возле Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Новый мост длиной 1,8 км, а с подходами – 45,5 км, призван улучшить транспортную связь между населенными пунктами и вывести транзитный поток за пределы крупнейшего города ХМАО с населением 429 тыс. жителей, передает ТАСС.

    Мостовой переход станет важной частью транспортных коридоров Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск и Тюмень – Сургут – Салехард, перераспределяя основную транспортную нагрузку. В Татарстане завершили обход села Сокуры: на участке трассы Р-239 Казань – Оренбург построено 11,2 км новых дорог и реконструировано 12,8 км действующей трассы, расширенной до четырех полос. Этот участок разгрузит востребованное направление между Казанью, трассой М-12 «Восток» и международным аэропортом, завершение работ запланировано на 2026 год.

    В Карелии завершен капитальный ремонт 15,1 км автодороги А-215 Лодейное Поле – Брин-Наволок, что повысит связь Петрозаводска с Ленинградской и Вологодской областями. До ремонта часть дороги была грунтовой, что затрудняло движение. Обновленная трасса проходит по побережью Онежского озера, соединяет регионы и обеспечивает транспортную доступность ряда промышленных и туристических объектов, включая предприятия по добыче камня и местные достопримечательности.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе совещания Путина с правительством планируется провести церемонию открытия новых дорог в различных регионах.

    На одном из предыдущих совещаний правительства с президентом в сентябре обсуждалось развитие инфраструктуры страны до 2036 года.

    Комментарии (9)
    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Временный президент Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией

    Глава Сирии аш-Шараа: Дамаск планирует перезапустить отношения с Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о намерении перезапустить весь спектр отношений между странами.

    Аш-Шараа подчеркнул, что важнейшей задачей на текущий момент является обеспечение стабильности как в самой Сирии, так и в регионе в целом, передает РИА «Новости».

    «Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность. Стабильность и в стране, и в регионе в целом», – сказал он на встрече.

    Аш-Шараа также выразил благодарность российскому лидеру за прием.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии.

    Комментарии (10)
    15 октября 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Кремле, где они обменялись рукопожатием в торжественной обстановке Зеленой гостиной.

    Обычно рабочие визиты зарубежных руководителей проходят в менее парадных залах Сенатского дворца, однако для аш-Шараа было сделано исключение, передает ТАСС. Российская сторона подчеркнула многолетнюю дружбу между народами России и Сирии.

    В переговорах приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков. После встречи в узком составе лидеры продолжат переговоры за рабочим завтраком.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии.

    Комментарии (6)
    16 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mandiner

    Tекст: Ирма Каплан

    Предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в интересах Украины касается и Венгрии, поэтому Будапешт постоянно консультируется с Москвой о судьбе венгерских компаний на случай ответных мер, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В отношении замороженных активов России. Мы ведем консультации с россиянами постоянно. Я хочу, чтобы это было ясно видно. Потому что... это же очевидно, если они [ЕС] коснутся российских денег, что само по себе большая юридическая проблема, Россия примет контрмеры. И мне хотелось бы знать, какими они могут быть. То есть будут ли заморожены или отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Я хочу это понимать и обсуждать открыто. Что будет, если мы поддержим меры ЕС? А если нет?» – описал он свою позицию  в интервью You-Tube-каналу Mandiner.

    Орбан подчеркнул, почему это важно прояснить: ответственность, которую перед страной несет правительство Венгрии того требует, сказал он, поэтому нужно прояснить конкретный шаг и его последствия для страны.

    По словам премьера Венгрии, если венгерские компании в России попадут под ответные меры Москвы за растрату замороженных активов Евросоюзом, Венгрия не станет поддерживать эти меры.

    «Моя работу убедиться в том, что венгры не пострадают от действий правительства страны», – добавил Орбан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии

    Путин: Проведение парламентских выборов в Сирии является большим успехом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Кремле назвал большой победой прошедшие в Сирии выборы и заявил о готовности проводить регулярные консультации с сирийской стороной.

    Путин поздравил аш-Шараа с недавними парламентскими выборами, которые состоялись 5 октября, передает РИА «Новости».

    По мнению российского лидера, это «большой успех», который способствует сплочению сирийского общества, несмотря на непростые времена в стране.

    Российский лидер отметил, что выборы укрепят связи и взаимодействие между всеми политическими силами в Сирии. Также он заявил, что Россия готова выполнять достигнутые договоренности и проводить регулярные контакты и консультации по линии министерств иностранных дел.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны – один из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии в среду.

    «Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», – приводит Telegram-канале Минобороны России слова министра Белоусова.

    Он добавил, что численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге НАТО учениях достигала почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. Он также похвастался готовностью большей части стран-членов НАТО спонсировать Киев и закупать за деньги европейцев оружие у США.


    Комментарии (3)
    15 октября 2025, 21:46 • Новости дня
    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов

    Правительство обнулило импортные пошлины на топливо до лета 2026 года

    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    К инициативам по стабилизации российского топливного рынка добавилось обнуление пошлин и перенос ремонтов на НПЗ, а также меры для поддержки импорта бензина.

    Правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года, передает ТАСС. Мера принята для стабилизации внутреннего рынка топлива и создания условий для импорта автомобильного бензина.

    Также обеспечены демпферные выплаты в отношении импортируемого топлива и налажены контакты с партнерами для поставок бензина на российский рынок.

    Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что дополнительно используются ранее накопленные запасы топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Кроме того, плановые ремонты на НПЗ решено перенести на более поздние сроки, чтобы увеличить предложение бензина внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о возможности начала импорта топлива, включая бензин и дизельное топливо. Национальный автомобильный союз предложил закрепить максимальную цену на бензин с учетом инфляции из-за роста стоимости и ограничений на заправках.

    Автоэксперт Валерий Солдунов отметил, что введение потолка цен на бензин повлечет негативные последствия для нефтеперерабатывающей отрасли.

    Комментарии (6)
    15 октября 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и сирийским главой Ахмедом аш-Шараа перешли в расширенный формат.

    До этого лидеры провели переговоров в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, которые продлились около полутора часов. Переговоры начались в 14.15 по московскому времени. Нынешняя встреча проходит в формате рабочего завтрака, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с аш-Шараа заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Российский лидер назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Сирийский глава признал важную роль России в достижениях страны.

    Комментарии (2)
