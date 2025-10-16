Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
В Подмосковье проверили на наркотики более 60 тыс. школьников
Более 60 тыс. учащихся школ, вузов и профобразовательных учреждений Подмосковья прошли проверку на употребление наркотиков с начала 2025 года, сообщило министерство здравоохранения Московской области.
Регулярные профилактические осмотры проводятся специалистами Московского областного наркологического диспансера в рамках оценки ситуации с наркотиками среди молодежи.
Главный врач наркологического диспансера Виталий Холдин заявил, что благодаря таким мероприятиям, можно оценить картину потребления наркотиков среди молодежи и выстроить дальнейшую работу.
В ведомстве подчеркнули, что обследования проходят на добровольной основе, с соблюдением конфиденциальности и врачебной тайны. Для диагностики применяются специальные приборы экспресс-анализаторы, а информация о результатах по каждому участнику не разглашается.
Ранее в Череповце три подростка скончались от передозировки наркотиками.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.
За прошлый год подростки совершили более 3,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.