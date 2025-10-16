В Подмосковье проверили на наркотики более 60 тыс. школьников

Tекст: Вера Басилая

Более 60 тыс. учащихся школ, вузов и профобразовательных учреждений Подмосковья прошли проверку на употребление наркотиков с начала 2025 года, передает АГН «Москва».

Регулярные профилактические осмотры проводятся специалистами Московского областного наркологического диспансера в рамках оценки ситуации с наркотиками среди молодежи.

Главный врач наркологического диспансера Виталий Холдин заявил, что благодаря таким мероприятиям, можно оценить картину потребления наркотиков среди молодежи и выстроить дальнейшую работу.

В ведомстве подчеркнули, что обследования проходят на добровольной основе, с соблюдением конфиденциальности и врачебной тайны. Для диагностики применяются специальные приборы экспресс-анализаторы, а информация о результатах по каждому участнику не разглашается.

Ранее в Череповце три подростка скончались от передозировки наркотиками.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.

За прошлый год подростки совершили более 3,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.