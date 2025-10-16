  • Новость часаИндия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    Путин утвердил новую концепцию миграционной политики
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Стало известно о провале согласования новых санкций ЕС против России
    Банки повысили ставки по вкладам в рублях
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    19 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    12 комментариев
    16 октября 2025, 08:27

    Белорусские военные провели ночные стрельбы при проверке боеготовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Белоруссии провели ночные огневые занятия с применением танков и бронетехники, поразив цели на разных дистанциях, сообщили в Минобороны республики.

    Военнослужащие Белоруссии выполнили ночные стрельбы в рамках проверки боеготовности вооруженных сил, передает ТАСС.

    В сообщении Минобороны отмечается: «В ходе второго этапа проверки боевой готовности вооруженных сил прошли контрольные занятия по огневой подготовке в ночное время суток. Военнослужащие поразили цели из вооружения танков Т-72Б, бронетранспортеров БТР-82А, а также из стрелкового оружия на различной дальности».

    Стрельбы проводились ночью, участвовали экипажи танков и бронетранспортеров, а также стрелки. Цели были поражены на различных дальностях, что подтвердило готовность подразделений к выполнению боевых задач в темное время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии прошла проверка боеготовности армии. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко предложили создать женские полки. Министерство обороны Белоруссии сообщило о марше танкового батальона.

    14 октября 2025, 13:36
    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»

    Эксперт Кнутов: Презентация новой пусковой установки для «Томагавков» связана с визитом Зеленского

    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского – едва ли совпадение. Презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить их на Украину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Артамонов.

    «На разработку пусковой установки (ПУ) для ракет требуется продолжительный период времени. Я полагаю, что создание отдельных мобильных платформ для Tomahawk активизировалось, когда в Вашингтоне заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что у США есть универсальная установка Mк-41. Эта система применяется на атомных подводных лодках классов «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», а также на наземном комплексе Aegis Ashore. Что касается новых ПУ, то они представлены американской Oshkosh Defense – компанией-производителем различных грузовиков.

    «Возможно, они взяли Mк-41 и поставили на свой тягач», – допустил собеседник. Впрочем, добавил Кнутов, в таком случае вероятен и конфликт интересов с корпорацией Lockheed Martin, которая тоже производит мобильные платформы для Tomahawk. Как бы то ни было, наибольшую опасность из презентованной линейки предоставляет многоцелевой автономный аппарат (X-MAV), который позволяет разместить четыре ракеты, считает эксперт.

    В этой связи аналитик вспомнил и о наземных комплексах Typhon, с которых возможен запуск Tomahawk: в одну батарею входят четыре мобильные установки, каждая из которых несет по четыре ракеты. «Групповой удар сложнее отразить системе ПВО», – уточнил он. Говоря о других новинках, спикер указал: средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) предназначен для запуска не Tomahawk, а ракет РСЗО типа HIMARS, а легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – это РЭБ.

    «Например, у Taurus есть модификация HPM (High Power Microwave) – эта ракета оснащена специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. У Tomahawk такое не встречается. Возможно, поэтому L-MAV создавалась, чтобы защитить позицию батареи от возможных ударов, обеспечить безопасность пунктов управления и самих пусковых установок с ракетами», – предположил Кнутов.

    «Демонстрация новой ПУ адресована в первую очередь Пентагону, который может заинтересоваться приобретением такого типа средства транспортировки и запуска Tomahawk. Во-вторых, презентация нацелена на Киев и европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты», – продолжил собеседник.

    Он не исключает, что новая ПУ окажется на Украине, а поставка будет произведена через третьи страны. «Выгода США в этом случае очевидна: они проверят установку в боевых условиях. Вместе с тем, в последнее время мы видим попытки Дональда Трампа увильнуть от ответственности в вопросе конфликта. Его примитивная хитрость легко раскрывается, и «уши» Вашингтона в случае передачи оружия украинской стороне спрятать не получится», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. «Пусковая установка – не пистолет, из которого можно просто выстрелить. Во-первых, когда Tomahawk запускается в воздух, непонятно, несет ли она ядерную боеголовку или нет, что представляет для нас угрозу. Во-вторых, пуск ракеты невозможен без участия американских военнослужащих. Развитие событий по такому сценарию станет новым витком эскалации», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, презентация новой ПУ накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским – вовсе не совпадение. «Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы. На деле он неверно представил себе расклад дел», – заключил Артамонов.

    Ранее американская компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk. Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок на выставке Ассоциации армии США, которая проходит с 13 по 15 октября.

    Первый вариант – многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Это пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя Tomahawk.

    Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки, оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

    Наконец, легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА. «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», – заявил руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято. Они используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако Штаты располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждая из этих систем может быть отправлена на Украину. Тем более что Пентагон весьма заинтересован в получении опыта использования наземных платформ.

    Комментарии (37)
    13 октября 2025, 23:49
    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США

    Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для Tomahawk

    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk, сообщают информационные агентства.

    Новые разработки были представлены на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

    Oshkosh впервые показала X-MAV – автономную мобильную установку, оснащенную четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования Tomahawk, предназначенную для поддержки будущих дальнобойных боеприпасов.

    Также на выставке был представлен легкий многоцелевой аппарат L-MAV, разработанный для борьбы с беспилотниками, и средний автономный аппарат M-MAV с реактивной системой залпового огня.

    Руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс заявил: «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассматривали возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Эти ракеты используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако создание новой пусковой установки для них не представляет особых проблем.

    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    15 комментариев


    Комментарии (15)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 10:23
    Черноморский флот опроверг неисправность подлодки «Новороссийск» в Ла-Манше
    Черноморский флот опроверг неисправность подлодки «Новороссийск» в Ла-Манше
    @ Николай Хижняк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) разъяснила, что подлодка «Новороссийск» движется по плану и проходит Ла-Манш в надводном положении согласно международным нормам.

    Как заявили в пресс-службе Черноморского флота, информация о неисправности дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что экипаж подлодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

    Также подчеркивается, что в соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками пролива Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота, способная переносить ракеты «Калибр», была замечена у французских берегов. В мае сообщалось о «перехвате» в Ла-Манше подлодки «Краснодар», проходившей пролив в надводном положении согласно международным требованиям.

    Комментарии (6)
    14 октября 2025, 15:07
    Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания решила отменить введенное более тридцати лет назад эмбарго на экспорт вооружения в Армению и Азербайджан, сославшись на прогресс в мирном процессе.

    Великобритания полностью отменила эмбарго на поставки вооружений и боеприпасов Армении и Азербайджану, передает ТАСС. Об этом сообщил замглавы британского МИД Стивен Даути в официальном заявлении, опубликованном на сайте парламента.

    В документе отмечается, что причиной принятого решения стал «значительный прогресс» в вопросах мирного урегулирования и результаты последнего саммита в Вашингтоне, который организовал президент США Дональд Трамп.

    Британия считает, что причины, по которым в 1992 году по рекомендации ОБСЕ было введено эмбарго на поставки вооружений сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, более неактуальны.

    В заявлении подчеркивается: «Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающееся всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха, утратило свою актуальность. Поэтому Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти рассматривают вопрос о возможном сотрудничестве с Арменией по проблеме нелегальной миграции. Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Ереван самостоятельно определяет, у кого приобретать вооружение.

    Комментарии (11)
    14 октября 2025, 15:44
    В Германии отмечен резкий рост числа полетов неизвестных БПЛА

    В Нижней Саксонии зафиксировали 257 инцидентов с беспилотниками в сентябре

    В Германии отмечен резкий рост числа полетов неизвестных БПЛА
    @ Sven Eckelkamp/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В регионе Германии Нижняя Саксония зафиксировано резкое увеличение числа несанкционированных пролетов дронов, что вызвало обеспокоенность властей и обсуждение мер противодействия.

    Число зарегистрированных случаев пролета неизвестных беспилотников в Нижней Саксонии почти удвоилось по сравнению с прошлым годом и достигло 257 за сентябрь, передает NDR. По данным Германского полицейского профсоюза, дроны все чаще появляются над критической инфраструктурой и аэропортами, и такие инциденты перестали быть исключением.

    Руководитель профсоюза Патрик Зегерс заявил: «Пролеты беспилотников над критическими объектами инфраструктуры и аэропортами перестали быть исключением, а стали нормой». Он отметил, что региональные власти планируют инвестировать в следующем году 7 млн евро в современные средства противодействия БПЛА, включая устройства для подавления сигналов и дрон-перехватчики.

    Зегерс подчеркнул, что техники недостаточно, и борьба с беспилотниками требует координации между местной, федеральной полицией и армией, а также создания четкой правовой базы. Полиция, по его мнению, нуждается в дополнительных специалистах по борьбе с БПЛА.

    Нижняя Саксония является второй по площади федеральной землей Германии и четвертой по численности населения. Проблема несанкционированных пролетов дронов становится все более актуальной для региона и страны в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие авиаперевозчики настаивают на немедленных мерах по уничтожению неопознанных беспилотников рядом с аэропортами Германии. Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger для защиты от беспилотников. Норвежские вооруженные силы планируют в течение 10 лет вложить 1,5 млрд крон в создание единой системы борьбы с беспилотниками.

    Комментарии (6)
    15 октября 2025, 21:54
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны – один из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии в среду.

    «Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», – приводит Telegram-канале Минобороны России слова министра Белоусова.

    Он добавил, что численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге НАТО учениях достигала почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. Он также похвастался готовностью большей части стран-членов НАТО спонсировать Киев и закупать за деньги европейцев оружие у США.


    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:32
    Military Watch: Дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил новые возможности поражения движущихся целей и может оказать ключевое влияние на ход боевых действий, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

    Российский дрон-камикадзе «Герань-2» может существенно повлиять на ход конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала Military Watch Magazine (MWM).

    По данным издания, новые возможности дрона по поражению движущихся целей, а также расширение применения для авиационной поддержки значительно усилили позиции российских войск на передовой.

    Авторы отмечают, что успехи «Герань-2» выходят за рамки украинского конфликта, поскольку аппарат научился обнаруживать как стационарные, так и передвигающиеся объекты. Это, по мнению аналитиков, может стать переломным моментом в ходе спецоперации на Украине.

    В MWM также подчеркивают значимость расширения производства дронов. Благодаря этому Россия смогла накопить достаточный арсенал для поражения даже менее важных целей, что, по мнению экспертов, стало одним из главных факторов, усиливающих давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

    Еще одним преимуществом «Герань-2» эксперты называют низкую стоимость производства. В статье приводится оценка: «Стоимость одного дрона составляет менее 30 тыс. долларов, что делает его крайне экономичным средством для нанесения высокоточных ударов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар дронами «Герань-2» по аэродрому ВСУ в районе Конотопа. Беспилотный аппарат «Герань-2» также поразил штаб 144-й механизированной бригады на севере Украины. В Жадово Черниговской области расчеты БПЛА «Герань-2» уничтожили подразделения спецназа ГУР ВСУ.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:15
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество, сообщает украинское издание «Страна».

    «Установлено, что у одного из потерпевших, 27-летнего жителя Тернополя, злоумышленники отобрали автомобиль KIA, который впоследствии был обнаружен полицией в Киевской области», – сказано в материале.

    В одном из случаев нападавшие силой посадили военнослужащего, находившегося на лечении, в микроавтобус, вывезли в неизвестном направлении, избили, угрожали оружием и требовали за его освобождение выкуп.

    Еще одного жителя Тернополя похитили, применив слезоточивый газ, раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед машиной, после чего три дня держали в заточении.

    По данным полиции, идут задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) за похищения людей и принудительную  мобилизацию.

    «Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения», – приводит ТАСС комментарий правоохранителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Тернополе неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с экс-футболистом Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

    Впоследствии в Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:37
    Минобороны заявило о восьми сброшенных ВСУ управляемых бомбах в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в оперативной сводке за 15 октября с территории проведения спецоперации доложило в Telegram-канале о применяемых ВСУ управляемых авиабомбах.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России днем ранее поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины. Кроме того, российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 11:31
    Канцелярия президента Польши рассказала об идее «зеленых» танков в НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В военном альянсе обсуждали возможность применения стандартов «зеленой энергии» в бронетехнике, уделяя внимание снижению вредных выбросов от танков, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

    Пшидач рассказал в эфире радиостанции RMF FM, что НАТО всерьез рассматривала вопрос экологичности танков, передает РИА «Новости».

    «Действительно были такие дискуссии, были такие личности, которые поднимали эту тему. Мы сейчас можем над этим смеяться, но пять лет назад люди относились в этому очень серьезно, считали, что зеленая трансформация должна также касаться вооруженных сил», – заявил Пшидач. Он подчеркнул, что ситуация в НАТО по этому вопросу сейчас изменилась по сравнению с тем временем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт отметил высокую эффективность корректируемого снаряда «Краснополь» против западных танков.

    Российский ПТРК «Корнет» пробил башни всех танков противника насквозь.

    Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов указал на способность российских противотанковых ракетных комплексов поражать танки Leopard.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 01:10
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Меньше 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Андрей Марочко, предполагая, что на полное освобождение республики потребуется не больше пары недель.

    Он напомнил, что территория Луганской Народной Республики – самая освобожденная территория из всех новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

    «Но те участки, которые нам еще осталось освободить – они очень сложные по рельефу местности. Получается, западные окраины Луганской Народной Республики, к сожалению, нам еще придется освобождать», рассказал эксперт ТАСС.

    Марочко подчеркнул: если командование решит освободить Луганскую Народную Республику полностью, то это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств».

    По его словам, под контролем ВСУ остается небольшой участок местности в районе Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ.


    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 19:42
    Останкинский суд арестовал трейдера «Цифра брокер» по делу о терроризме

    Трейдер Лоскутов получил арест до девятого декабря по обвинению в финансировании терроризма

    Tекст: Денис Тельманов

    Останкинский суд Москвы постановил взять под стражу на два месяца трейдера Андрея Лоскутова, которого обвиняют в переводе денег террористам через ЮMoney.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Лоскутова, работающего трейдером в компании «Цифра брокер», обвиняемого по статье о финансировании терроризма, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, Лоскутов обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Суд определил срок ареста до девятого декабря 2025 года.

    Следствие утверждает, что 41-летний Лоскутов переводил денежные средства на счета одной из запрещенных в России террористических организаций через систему ЮMoney. В материалах дела отмечается, что мужчина обладает специальными знаниями в области информационных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для Юрия Беленького, обвиняемого в содействии террористической деятельности при переводе средств ВСУ.

    Мосгорсуд арестовал мужчину, работающего трейдером в инвестиционной компании, по обвинению в финансировании терроризма.

    Ему предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до пожизненного заключения. Следствие допросило двух партнеров по бизнесу блогера Никиты Ефремова по делу о спонсировании ФБК*, признанного экстремистским в России.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 08:10
    Ростех: Су-35С успешно «охотился» на цели противника в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С успешно применял обширный арсенал вооружения для поражения воздушных и наземных целей, сообщили в Ростехе.

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С успешно поражает воздушные и наземные цели противника во время выполнения задач в зоне специальной военной операции, передает ТАСС со ссылкой на Ростех.

    В госкорпорации заявили: «Обширный арсенал, включающий управляемые и неуправляемые ракеты различных типов, открывает возможности для работы по воздушным и наземным целям на большой и средней дальности. Су-35С эффективно «охотится» на вражеские цели в зоне СВО. Машина востребована в армии, и мы ритмично поставляем эти самолеты нашим ВКС».

    Передовая авионика, современное вооружение и исключительная маневренность позволяют Су-35С не только доминировать в воздухе. Истребитель также прикрывает как авиационные группы, так и наземные объекты.

    В Ростехе также сообщили, что истребитель стал «робокречетом» в арт-проекте «Боевые монстры Ростеха». Там подчеркнули, что кречет – самый крупный и результативный хищник среди соколов, символизирующий грацию и силу, как и Су-35С.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАК передала Министерству обороны новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод также передал Минобороны партию истребителей Су-35С. Корпорация Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для СВО.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 01:40
    Российские силовики рассказали о черной дыре для ВСУ в Садках Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Для солдат ВСУ населенный пункт Садки в Сумской области стал черной дырой, в которой они исчезают бесследно и откуда никогда не возвращаются, рассказали представители российских силовых структур.

    «Этот населенный пункт уже давно является своеобразной черной дырой для украинской армии», – рассказал представитель силовиков ТАСС.

    По их данным, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ говорят о постоянных исчезновениях военнослужащих бригады в районе Садков.

    До этого российские силовики рассказывали, что тела пропавших без вести солдат ВСУ из 80-й ОДШБр полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 12:31
    FT: Китайские ограничения поставили под угрозу создание оружия на Западе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Затянувшийся торговый конфликт между США и Китаем способен вызвать перебои с поставками сырья, необходимого для производства современной военной техники и вооружений, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Западные компании выразили опасения, что обострение торгового спора между США и Китаем может создать серьезные перебои в поставках редкоземельных металлов, сообщает ТАСС. Это может привести к задержкам в производстве вооружений и росту цен на компоненты, несмотря на попытки создать запасы этих элементов.

    Руководители оборонной отрасли заявили, что новые экспортные ограничения со стороны Китая особенно затронут производство истребителей F-35, ракет Tomahawk, радиолокационных систем и беспилотников. По их словам, даже минимальное содержание китайских материалов в военной продукции может привести к ее изъятию, что негативно скажется на экономике оборонного сектора.

    Представитель немецкой ассоциации автомобильной промышленности VDA отметил, что меры китайского Минкоммерции способны вызвать разрыв глобальных цепочек поставок, увеличить расходы для промышленности и конечных потребителей в Европе. В свою очередь, американский стартап ePropelled предупредил о возможности задержек в производстве двигателей для беспилотников и необходимости поиска новых поставщиков.

    Европейская ассоциация ASD заявила о сотрудничестве с ключевыми компаниями для минимизации последствий китайских ограничений для аэрокосмической и оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем. Он объявил о введении 100-процентных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Цена германия выросла до рекордного уровня из-за ситуации с Китаем.

    Комментарии (0)
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    Польские депутаты поругались из-за выдачи украинца Германии
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе
    Выдворенный из Латвии пенсионер получил российский паспорт за полчаса
    В Госдуме предложили расширить список опасных пород собак в России

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главным бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Гороскоп на 2026 год: что готовят звезды каждому знаку зодиака

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

