Валерия сообщила, что ее песня «Исцелю» прошла отборочный этап премии Grammy

Песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап премии Grammy

Tекст: Ирма Каплан

«Моя песня «Исцелю» из одноименного альбома прошла отборочный этап премии «Грэмми». Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации Премии. Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но, кажется, нет», – написала она.

Валерия поблагодарила всех, кто был причастен к созданию трека – семью, музыкантов и других.

Она пояснила, что попадание в лонг-лист – это начало долгого пути песни к вершине.

«Дальнейшая судьба сингла на Премии зависит уже от голосования академиков «Грэмми». Но уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение», – поделилась певица.

Музыкальная премия «Грэмми» (Grammy) вручается ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) и присуждается по результатам голосования членов академии, среди которых артисты, музыканты, продюсеры, звукоинженеры и иные профессионалы из мира звукозаписи.

