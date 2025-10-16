Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
Валерия сообщила, что ее песня «Исцелю» прошла отборочный этап премии Grammy
Песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап премии Grammy
Певица Валерия в Telegram-канале сообщила, что ее песня «Исцелю» прошла отборочный этап премии Grammy.
«Моя песня «Исцелю» из одноименного альбома прошла отборочный этап премии «Грэмми». Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации Премии. Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но, кажется, нет», – написала она.
Валерия поблагодарила всех, кто был причастен к созданию трека – семью, музыкантов и других.
Она пояснила, что попадание в лонг-лист – это начало долгого пути песни к вершине.
«Дальнейшая судьба сингла на Премии зависит уже от голосования академиков «Грэмми». Но уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение», – поделилась певица.
Музыкальная премия «Грэмми» (Grammy) вручается ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) и присуждается по результатам голосования членов академии, среди которых артисты, музыканты, продюсеры, звукоинженеры и иные профессионалы из мира звукозаписи.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, певица Кэти Перри отвергла предложение британского инженера ради экс-премьера Канады Джастина Трюдо.