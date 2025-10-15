Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
Суд Италии отменил высылку обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
Высшая судебная инстанция Италии распорядилась пересмотреть в новом составе суда дело о возможной выдаче Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в 2022 году.
Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция страны, удовлетворил апелляцию защиты украинца Сергея Кузнецова, передает ТАСС. Решение апелляционного суда о выдаче Кузнецова Германии по европейскому ордеру на арест по делу о подрыве «Северных потоков» отменено.
Адвокат Никола Канестрини сообщил, что Шестая уголовная палата Кассационного суда назначила новое судебное разбирательство в обновленном составе. По его словам, защита будет добиваться полного освобождения Кузнецова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польская прокуратура признала возможной экстрадицию Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Напомним, в польском городе Прушкув под Варшавой арестовали гражданина Украины, которого Германия подозревает в причастности к подрыву «Северных потоков». Задержанный в Италии украинец мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил под арестом украинца по делу «Северных потоков».