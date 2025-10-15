В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.0 комментариев
ВС России вынудили ВСУ отступить в Херсонской области
Украинские войска были вынуждены отходить в тыл на правом берегу Днепра из-за постоянного огневого воздействия российских сил, сообщил врио командира роты 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Большой.
По его словам, ВСУ на правобережье Херсонской области вынуждены оттягиваться в тыл под постоянным огневым воздействием российских войск, передает ТАСС.
«Противник оттягивается на более дальние рубежи, потому что на ближних рубежах мы его достаем. Он именно оттягивается, потому что на первой линии обороны мы его достаем, не даем ему жить спокойно. Противник постоянно находится под огневым воздействием наших сил», – заявил Большой.
Военнослужащий добавил, что российские военные непрерывно отслеживают обстановку, используя дроны-разведчики, что позволяет видеть все передвижения украинских формирований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Сальдо рассказал о подготовке ВСУ иностранными инструкторами. Сальдо сообщил о росте числа атак дронов ВСУ на гражданских в Херсонской области. Он также заявил, что западные инструкторы форсируют Днепр ценой жизни солдат ВСУ.