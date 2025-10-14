  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 40 украинских дронов
    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение
    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    Российская ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства
    Гуцул рассказала о предложении закрыть ее дело в обмен на уход в отставку
    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
    В России создан звуковой навигатор для слабовидящих
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    14 октября 2025, 07:52 • Новости дня

    Армия России уничтожила группу ВСУ на Оскольском водохранилище

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удар по украинской группе, которая пыталась построить понтон и переправить силы через Оскольское водохранилище в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины переправить личный состав и технику на восточный берег Оскольского водохранилища в Харьковской области, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что украинская армия пыталась в ночное время возвести понтонную переправу у населенного пункта Гороховатка. Киев планировал перебросить через водохранилище солдат, оружие и боеприпасы.

    «Данные действия были своевременно выявлены – российские силы нанесли огневое поражение. В результате нашего удара противник потерял два груженных автомобиля и до отделения личного состава, также повреждена БМП», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые дезертирства в Сумской области сорвали доукомплектование подразделений ВСУ. Бойцы рембата ВСУ решили массово покинуть армию из-за приказа отправиться на передовую. Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды.

    13 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

    @ Lt. James Caliva/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намерение главы Белого дома Дональда Трампа обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk Украине сигнализирует о планах США предложить Москве пакетные условия по украинскому урегулированию, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Стиль и методы переговоров Трампа хорошо известны – вести диалоги со всеми акторами какого бы то ни было процесса, маневрируя от миролюбивого до резкого тона и не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон. Все это мы видим и в части украинского урегулирования», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским. Это обычный способ коммуникации для американского лидера. При этом, судя по предыдущему примеру с Javelin, можно допустить, что некоторое количество ракет действительно будет поставлено Киеву. Но это не изменит общую динамику СВО», – продолжил спикер.

    «Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов. Судя по всему, они имели гораздо более предметное очертание, чем можно было подумать сразу после саммита», – отметил аналитик.

    «Впрочем, кейс с Tomahawk может показывать, что Трамп действительно хочет добиться прекращения боевых действий в зоне СВО. Для него это актуально особенно сейчас, когда он «триумфально завершает» конфликт в Газе. При этом необходимость избавиться от первопричин конфликта вряд ли является принципиальным условием для главы Белого дома. Его задача – заморозить открытое противостояние, а затем переложить глубинную работу на другие страны», – указал он.

    «Вместе с тем сам факт передачи Tomahawk сильно омрачит процесс диалога США и России. Вряд ли Трамп хочет переходить к такому сценарию, поэтому во всех его заявлениях и действиях по усилению ВСУ я вижу, прежде всего, попытку активизировать диалог по мирному урегулированию», – поделился мнением политолог.

    «С самого начала разговоров про Tomahawk было понятно, что это диалоги не про оружие, а про фигуру дипломатического воздействия Трампа на Москву. Образно говоря, для главы Белого дома это карта, которую нужно выложить на стол, сказать, что она козырная, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой. В таких делах любая угроза самоценна, безотносительно факта ее применения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Думаю, при обсуждении потенциальных поставок Tomahawk Киеву Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые из условий, которые выдвигает Запад в рамках украинского урегулирования, в частности о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем американский лидер в общении с российским коллегой также включит в пакет какие-то пункты, которыми предварительно согласен поступиться Киев. Видимо, как раз это глава Белого дома обсуждал с Зеленским», – продолжил спикер.

    «При этом военно-политическая аналитика говорит о том, что Украина во многом исчерпывает варианты сохранения позиций на фронте, которыми они постоянно гордились. Сейчас эти медленные количественные изменения, которые накапливала российская армия на протяжении последних месяцев, могут резко перейти в качественную плоскость и резко ухудшить положение ВСУ. После чего козырная карта в виде некоего дальнобойного американского оружия во многом потеряет ценность», – спрогнозировал он.

    «Я считаю, что десяток Tomahawk точно не помогут ВСУ переломить ситуацию, а большее количество ракет Вашингтон просто не сможет передать, поскольку у США должны быть неснижаемые остатки всех видов вооружения на фоне общего геополитического расклада в мире и потенциальной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с Китаем и Тайванем», – детализировал эксперт.

    «Также важно помнить, что переговоры между США и Россией не ведутся о заключении мира, поскольку страны не находятся в состоянии войны, а логика гибридного конфликта говорит о том, что позиция Трампа может поменяться в диалоге с Путиным. Тем более что в Белом доме понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято, но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу, сообщает издание. Также стороны обсуждали поставки ВСУ новой партии систем ПВО Patriot.

    Ранее Трамп указывал, что он «в некотором роде принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО, которые поставят их Украине. При этом он отмечал, что хочет знать, как ВСУ будут применять ракеты. По словам американского лидера, украинской стороне, возможно, даже не придется их использовать, поскольку одного их наличия может быть достаточно, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.

    Зеленский в ответ заявил: «Есть хорошие варианты и веские идеи о том, как по-настоящему укрепить наши позиции». «Необходимо, чтобы российская сторона была готова к реальной дипломатии – этого можно добиться силой», – сказал он. Он также заверил, что «речь идет исключительно о военных целях».

    Между тем Путин отмечал, что ответом России на поставку Tomahawk ВСУ станет «усиление системы ПВО». «Мы будем их сбивать», – сказал российский лидер. Тем не менее передача этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля», предупредил он.

    «Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – констатировал российский лидер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил: «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа». Он напомнил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. «Как отвечать России? Вот именно!» – намекнул он.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине Tomahawk, и эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. При этом, добавил он, несмотря на опасность и эффективность Tomahawk, их поступление в распоряжении ВСУ не сможет изменить ситуацию на фронте. По мнению представителя Кремля, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий в зоне СВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что появление Tomahawk на Украине не окажет влияния на ход боевых действий. По мнению дипломата, инициатива обсуждения такой помощи ВСУ связана, прежде всего, с давлением европейских стран на Вашингтон. По его словам, США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче ракет пока нет.

    Крылатая ракета Tomahawk – это многоцелевая дозвуковая ракета с дальностью до 2,5 тыс. км, скоростью около 880 км/ч и высокой точностью наведения, способная поражать как наземные, так и морские цели. По данным из открытых источников, ракета имеет высоту полета от 30 до 150 м, что позволяет обходить рельеф местности.

    13 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Российские войска вошли в донецкий Димитров
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в ходе наступления освободили населенный пункт Московское в Донецкой народной республике (ДНР), зашли в восточные районы населенного пункта Димитров и развивают наступление в его жилых кварталах, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Родинского, Василевки, Новопавловки, Торецкого, Удачного, Красноармейска, Ленино в ДНР, Ивановки и Филии в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом за сутки составили до 535 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили пять населенных пунктов. В частности, 8 октября они освободили Новогригоровку в Запорожской области. А за день до этого они освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 19:15 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область

    Военный эксперт Рожин: Освобождение Мирнограда пройдет по красноармейскому сценарию

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские войска решают задачу полного освобождения Красноармейской агломерации. Мирноград станет одним из этапов ее достижения. ВС РФ плавно развивают уже достигнутые успехи в городе и препятствуют регулярному снабжению противника в этом районе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о заходе российских сил в восточные районы Мирнограда.

    «Российские войска приблизились к восточным окраинам Мирнограда (Димитрова). Противнику до сих пор удается удерживать городскую застройку населенного пункта, однако его положение ухудшается с каждым часом, поскольку ВСУ здесь испытывают колоссальные логистические проблемы», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Дело в том, что все основные пути снабжения фактически обстреливаются нашими солдатами с помощью БПЛА. Конечно, на текущий момент город «обрезан» не до конца: в его округе расположено большое количество сел, которые считаются частью его небольшой агломерации. Сейчас мы их активно зачищаем», – поясняет он.

    «После того, как это будет сделано, у ВС РФ появится возможность вести более активные действия в городской застройке, как это было в Красноармейске. Собственно, как и говорил глава ДНР Денис Пушилин, процесс освобождения поселков начался еще в конце лета. С тех пор мы достигли немало успехов», – акцентирует эксперт.

    «То есть на сегодняшний день перед нами стоит задача полностью освободить всю Красноармейскую агломерацию, в состав которой и входит Мирноград. В дальнейшем это позволит перейти российским войскам в наступление на Доброполье и даже усилить давление на Днепропетровскую область к западу от Красноармейска», – заключил Рожин.

    Ранее ВС РФ зашли в восточные районы Мирнограда (Димитрова) Донецкой Народной Республики. Достичь этого удалось усилиями подразделения группировки войск «Центр», которое также освободило населенный пункт Московское. В ходе операции было нанесено поражение двум штурмовым полкам ВСУ, бригаде морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии. Примечательно, что о начале боев в Мирнограде глава ДНР Денис Пушилин объявил еще в конце июля, писал «Коммерсант».

    Напомним, Мирноград является восточным пригородом крупного логистического узла. Этот населенный пункт, находящийся в 50 км от Донецка, имеет важное стратегическое значение. По состоянию на 2020 год его население составляло 50 тыс. человек.

    14 октября 2025, 03:22 • Новости дня
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

    На соответствующий вопрос Трамп ответил: «Думаю, что да», – передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне запланирована на пятницу. Зеленский намерен обсудить вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    13 октября 2025, 10:46 • Новости дня
    Бойцы «Востока» начали использовать «дронобойки» против FPV-дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки «Восток» успешно применяют на фронте новые «дронобойки», созданные умельцами для эффективной борьбы с беспилотниками, рассказал стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки с позывным «Капрал».

    По его словам, военнослужащие группировки войск «Восток» начали активно использовать для борьбы с беспилотниками самодельные «дронобойки», передает ТАСС.

    «Капрал» рассказал, что их применяли, в частности, в Новогригоровке.

    «Это «дронобойка», простым языком. Патрон, заряженный дробью. Заряжается, стреляется, получается обычным патроном. Производится удар, воспламенение и уже набор дроби вылетает», – пояснил «Капрал». Он добавил, что существует также фугасный осколочный патрон от зенитной установки.

    Штурмовик уточнил, что это оружие было разработано местными фронтовыми умельцами, откуда и поступило в использование. «Дронобойка» эффективна не только против вражеских дронов, но также против тяжелой бронированной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «народного ОПК» внесло вклад в модернизацию оснащения Российской армии. Российские инженеры и энтузиасты создают эффективные средства противодействия украинским дронам, таким как «Баба-яга». Донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» разработали беспилотник на базе комплектующих от гироскутеров для нужд спецоперации на Украине.

    13 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    «Сотрудники ТЦК» на сутки заблокировали машину с экс-футболистом на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Тернополе на Украине машину с бывшим футболистом, тренером Сергеем Задорожным и его супругой заблокировали неизвестные в военной форме, которые заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    Неизвестные, одетые в балаклавы и военную форму, в течение суток блокировали автомобиль с гражданскими лицами. Они представились военкомами и действовали в присутствии полиции, установив металлические ежи под колеса машины у торгового центра, передает ТАСС.

    Задорожного и его жену дома ждут двое детей. По словам женщины, ее муж пока не получил отсрочку от мобилизации, но подал необходимые документы для оформления.

    Вокруг автомобиля собралась толпа возмущенных прохожих, которые активно спорили с людьми в камуфляже. Особое негодование вызвал призыв не давать находящимся в машине ни еды, ни воды.

    Как сообщили украинские СМИ, в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет. В полиции отказались объяснять, кто блокирует машину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти выделили 500 млн гривен на экстренную мобилизацию. Власти Украины заявили, что не намерены прекращать мобилизацию даже при достижении перемирия.

    13 октября 2025, 10:30 • Новости дня
    Пушилин заявил о «проламывании» обороны ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российская группировка «Восток» успешно прорывает оборону украинских войск на территории Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российская группировка «Восток» успешно прорывает оборону украинских войск на территории Днепропетровской области, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России-24».

    По его словам, Восточная группировка уже действует на территории этого региона и уверенно продвигается вперед, передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что на добропольском выступе украинская сторона продолжает перебрасывать дополнительные резервы, очень серьезный ресурс. Он заявил, что ВС России приходится их «просто перемалывать».

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области.

    Пушилин заявил, что на добропольском выступе российские военнослужащие удерживают позиции и расширяют контролируемую зону, несмотря на заявления ВСУ.

    13 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Боровская Андреевка в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Садового, Куриловки, Песчаного, Богуславки, Шийковки, Купянска в Харьковской области, Ямполя и Новоселовки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, орудие полевой артиллерии, семь станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Андреевки, Варачино, Новой Сечи и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, 13 пикапов и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены станция РЭБ, три склада боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям трех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Дроновки, Звановки, Плещеевки, Иванополья, Берестока, Степановки, Константиновки и Северска в ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 180 военнослужащих, пять бронемашин, включая американские бронеавтомобиль MaxxPro и бронетранспортер Stryker, четыре артиллерийских орудия, боевую машину чешской РСЗО Vampire и станцию РЭБ. Уничтожены два склада с боеприпасами, а также три склада материальных средств, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны у Алексеевки, Григоровки, Вишневого в Днепропетровской области, Полтавки и Привольного в Запорожской области.

    При этом противник потерял до 355 военнослужащих, два бронетранспортера, два артиллерийских орудия и три станции РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны вблизи населенных пунктов Николаевка, Томарино, Львово, Антоновка и Садовое в Херсонской области. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что в понедельник группировка «Центр» в ходе наступления также освободила населенный пункт Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска  освободили пять населенных пунктов. В частности, 8 октября они освободили Новогригоровку в Запорожской области. А за день до этого освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области.

    14 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотники над Воронежской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над двумя муниципалитетами Воронежской области силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

    «Дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Гусев в Telegram.

    По предварительной информации, в результате атаки повреждений инфраструктуры не произошло, никто не пострадал. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами противовоздушной обороны России были уничтожены семь украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Один беспилотник был сбит над территорией Республики Крым.

    14 октября 2025, 04:08 • Новости дня
    Посол в Бельгии Гончар предрек ЕС убытки в случае попытки изъять активы России

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная конфискация суверенных активов России приведет к убыткам внутри Евросоюза, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    Гончар заявил, что любые попытки конфисковать или использовать суверенные активы России будут расценены как воровство и незаконный шаг, который противоречит нормам международного права, передает ТАСС.

    «Реакция будет соразмерной. Могу вас заверить, что если еэсовцы все же решатся реализовать этот замысел, их разговоры о солидарности быстро сменятся подсчетом убытков», – заявил Гончар, подчеркнув, что правовая база для ответных мер в России уже создана.

    Посол отметил, что страны, причастные к попыткам изъятия российских активов, понесут ответственность, и спрятаться от последствий не получится. Он добавил, что ранее бельгийские власти считали конфискацию нецелесообразной и предупреждали о рисках для доверия к западным финансовым институтам, но теперь обсуждают возможность изъятия при наличии коллективных гарантий со стороны всех стран ЕС.

    По словам посла, чем сложнее коллективному Западу находить средства для поддержки киевского режима и чем тяжелее ситуация на Украине, тем настойчивее Евросоюз и наиболее русофобские страны-члены стараются убедить сомневающихся, включая Бельгию, согласиться на изъятие российских замороженных активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель отказывается поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств. Бельгийский депозитарий Euroclear призывал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    13 октября 2025, 08:57 • Новости дня
    Марочко сообщил о потере 4 тыс. солдат ВСУ еженедельно в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ, особенно значительные потери отмечаются под Северском, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные каждую неделю уничтожают порядка 4 тыс. солдат Вооруженных сил Украины на территории Луганской народной республики, передает ТАСС.

    «Если мы говорим за Луганскую народную республику, то приблизительно каждую неделю около четырех тысяч ликвидируется украинских боевиков. Это в трех направлениях – купянский, сватовско-кременской и как раз донецкий участки. И в районе Северска сейчас серьезные потери, конечно, идут у украинских боевиков», – заявил Марочко.

    Эксперт также отметил, что на Краснолиманском направлении зона боевых действий для Киева менее опасна, чем в районе Северска, где фиксируются наиболее серьезные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над Шандриголово в Донецкой народной республике. Марочко также сообщил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. Вооруженные силы России продвинулись у пяти поселений в Донецкой народной республике.

    13 октября 2025, 08:53 • Новости дня
    В бригаде имени Невского начали создавать уникальный ретранслятор для БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Александра Невского разрабатывает уникальный ретранслятор, способный значительно увеличить дальность полета БПЛА, рассказал инженер-техник с позывным «Зимба».

    По его словам, специалисты добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России создают уникальный ретранслятор для сигнала беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Зимба» рассказал о разработке, не имеющей аналогов. Он отметил, что «если у нас воздушный коридор закрыт, то именно ретранслятор и будет способствовать продолжению маршрута и доработке цели». Это актуально при воздействии средств радиоэлектронной борьбы, сложного рельефа местности или больших расстояний. Данная технология не имеет аналогов и полностью разработана специалистами бригады.

    Основные отличия ретранслятора включают увеличенную продолжительность нахождения в воздухе, отдельный полетный силуэт и высокое качество связи благодаря нестандартным техническим решениям. «Зимба» подчеркнул, что их бригада добьется необходимого результата первой. Он также добавил, что эти проекты закрыты и отсутствуют в общем доступе. Разведывательно-штурмовая бригада имени Александра Невского выполняет боевые задачи в интересах группировки войск «Юг» ВС РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами.

    В штурмовую бригаду имени Невского поступила партия танков Т-90 «Прорыв». Экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки.

    13 октября 2025, 09:54 • Новости дня
    Пушилин сообщил о боях у Константиновки и Северска

    Tекст: Вера Басилая

    Ожесточенные боестолкновения продолжаются в районе Константиновки, Вооруженные силы России улучшают свои позиции, в Северске Донецкой народной республики уже идут городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что ожесточенные боестолкновения продолжаются в районе Константиновки, Вооруженные силы России улучшают свои позиции, передает ТАСС.

    Глава ДНР отметил, что южнее Клебан-Быкского водохранилища ситуация значительно улучшилась для российских бойцов.

    Пушилин заявил, что есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения.

    По словам главы региона, российская армия также продвигается на Краснолиманском направлении. В Северске Донецкой народной республики уже идут городские бои, а подразделения приближаются к Красному Лиману .

    Кроме того, продолжается продвижение в черте населенного пункта Ямполь. Противник удерживает часть Ямполя, но российские подразделения продолжают улучшать свои позиции в его южной части.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки в ДНР.

    Вооруженные силы России ранее вошли в Константиновку, совершив рывок со стороны населенного пункта Предтечино.

    Пушилин сообщал, что в городе Северске в ДНР начались уличные бои.

    13 октября 2025, 12:15 • Новости дня
    Житель ДНР задержан за хищение у волонтеров вещей для участников СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Житель ДНР задержан в Запорожской области, он выманивал и продавал гуманитарную помощь для участников СВО, ущерб оценили в 1 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Подозреваемый, по версии следствия, выманивал у волонтерских организаций предметы первой необходимости для военнослужащих, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Установлено, что злоумышленник просил приобрести обмундирование, тактическую одежду, лекарства и транспорт. В результате он получил два мотоцикла, электрогенераторы, тепловизор, радиостанции, бронепластины, а также пневматический пистолет.

    Большая часть полученного имущества была впоследствии продана, а причиненный ущерб составил около 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    В конце сентября сообщалось, что бывшего исполняющего обязанности губернатора Краснодарского края Александра Власова заподозрили в крупном хищении гуманитарной помощи для нужд участников спецоперации.

    До этого в Ленобласти раскрыли деятельность группы, которая предлагала военным освобождение от службы с помощью фиктивных медицинских документов за крупную сумму.

    14 октября 2025, 06:38 • Новости дня
    Британский доброволец рассказал об уничтожении Challenger российскими танками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский участник спецоперации на стороне России Эйден Миннис отметил низкую эффективность танков Challenger в столкновениях с российской бронетехникой, подчеркнув их регулярные потери.

    Миннис рассказал о низкой эффективности британских танков Challenger, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Честно говоря, не очень. Их постоянно уничтожают при любом взаимодействии с российскими визави».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис заявил, что британские СМИ напоминают ему пропаганду Геббельса. Британский доброволец Миннис пригрозил бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России в зоне спецоперации на Украине.

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского

    В последнее время одно за другим встречаются сообщения о том, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный готовится к началу политической карьеры – и может быть, даже станет следующим президентом Украины. На чем основаны подобные спекуляции, есть ли у Залужного реальные политические амбиции и какие глобальные силы играют сегодня этой фигурой? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

