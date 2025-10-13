Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дональд Трамп заявил о своей готовности вмешаться в урегулирование конфликта между Пакистаном и Афганистаном, передает Bloomberg.

«Я слышал, что сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном. Я сказал, что должен подождать, пока не вернусь», – привели слова президента США журналисты на борту Air Force One.

Трамп сделал это заявление по пути в Египет, где должен принять участие в международном саммите по урегулированию ситуации в Газе. Ожидается, что там же будут присутствовать премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, глава пакистанской армии Асим Мунир и министр иностранных дел Исхак Дар.

Пакистанские СМИ сообщают о вероятном проведении встречи между пакистанской делегацией и Трампом в рамках саммита. Мероприятие также посетят лидеры более двадцати стран, сопредседателем выступит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Обострение конфликта на границе произошло после того, как Кабул обвинил Исламабад в авиаударах по афганской территории. По данным пакистанских военных, за несколько дней столкновений были убиты 23 пакистанских военнослужащих, еще 29 получили ранения. По оценке Associated Press, афганская сторона утверждает о гибели 58 пакистанских солдат. В свою очередь Пакистан сообщил об уничтожении более 200 боевиков движения «Талибан*» и связанных с ним формирований на территории Афганистана.

