HS: Финляндия может присоединиться к закупкам оружия США для Украины
В правительстве Финляндии согласовали возможность присоединения к американским закупкам оружия для Украины, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Финляндия может присоединиться к программе закупок вооружения у США для Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
Как отмечает издание, в правительстве страны уже достигнуто согласие по этому вопросу, но формального решения пока не принято.
В материале газеты говорится: «По данным источников Helsingin Sanomat, в правительстве есть согласие в том, что Финляндия присоединится к поддержке Украины путем закупок вооружений у США».
Вопрос обсуждался на уровне премьер-министра Финляндии Петтери Орпо и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Конкретные сроки и объемы возможных закупок пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины под названием Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что цель инициативы – повысить эффективность и скорость предоставления военной помощи.