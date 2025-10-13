Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.20 комментариев
ВСУ заминировали тела сослуживцев в Новогригоровке
В районе Новогригоровки обнаружены заминированные тела украинских военных, которые остаются на месте без эвакуации и помощи, рассказал стрелок 60-й мотострелковой бригады «Востока» с позывным Капрал.
По его словам, украинские военные минировали тела погибших сослуживцев в селе Новогригоровка Запорожской области, сообщает ТАСС.
«200-х (убитых) точно минируют. Потому что группа эвакуации нашей работает очень осторожно, если их выносит. Они (ВСУ) своих не забирают, они лежат там», – сообщил российский военнослужащий.
Он также добавил, что украинские военные оставляют на поле боя не только погибших, но и раненых, которые умирают без медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали тела своих погибших сослуживцев в селе Новоукраинка. На берегах реки Тиса после действий ВСУ по минированию уже появились первые погибшие среди уклонистов.