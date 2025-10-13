Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные минировали тела погибших сослуживцев в селе Новогригоровка Запорожской области, сообщает ТАСС.

«200-х (убитых) точно минируют. Потому что группа эвакуации нашей работает очень осторожно, если их выносит. Они (ВСУ) своих не забирают, они лежат там», – сообщил российский военнослужащий.

Он также добавил, что украинские военные оставляют на поле боя не только погибших, но и раненых, которые умирают без медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали тела своих погибших сослуживцев в селе Новоукраинка. На берегах реки Тиса после действий ВСУ по минированию уже появились первые погибшие среди уклонистов.