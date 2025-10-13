Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.20 комментариев
Польское BBN выступило против выдачи подозреваемого по делу «Северных потоков»
Глава BBN Польши Ценцкевич высказался против выдачи украинца Журавлева Германии
Руководитель польского Бюро национальной безопасности (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что поддерживает отказ от экстрадиции подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца Владимира Журавлева в Германию.
Отвечая на вопрос, должна ли Польша выдать Германии Журавлева, Ценцкевич заявил: «Конечно, нет». Ценцкевич пояснил, что повреждение «Северного потока» было в интересах Польши, поскольку этот газопровод якобы являлся частью «военной машины Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Он также выразил мнение, что Германия преследует Журавлева отчасти и в интересах России, поскольку речь идет о человеке, уничтожившем «немецко-российский бизнес». Глава BBN подчеркнул, что не знает, какие именно спецслужбы стояли за диверсией, однако уверен, что такие действия не могли быть осуществлены без координации с секретными службами, возможно, не одного государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, арест Журавлева был продлен окружным судом Варшавы еще на 40 дней. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство не поддерживает выдачу подозреваемого Германии.