Россиян предупредили о крадущем данные шпионском ПО ClayRat

МВД предупредило о шпионском ПО ClayRat через поддельные приложения и сайты

Tекст: Дарья Григоренко

«Эксперты фиксируют быстро эволюционирующую версию шпионского вредоносного программного обеспечения ClayRat, распространяемую через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Полиция уточняет, что ClayRat маскируется под WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube. После установки оно получает доступ к СМС, журналам звонков, уведомлениям и системным данным.

Отмечается, что вредоносное ПО может получать доступ даже к камерам устройства. Кроме того, ClayRat не просто следит, но и активно распространяет себя, автоматически рассылая вредоносные ссылки всем контактам жертвы. Для безопасности рекомендуется скачивать приложения исключительно из проверенных источников.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что преступники стали применять функции Telegram-ботов для сбора денежных средств и личных данных, используя интеграцию с платежными системами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники разработали двухэтапную схему обмана с использованием поддельных сообщений якобы от Роскомнадзора. МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений, где злоумышленники выманивают деньги у продавцов.