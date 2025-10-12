  • Новость часаВ Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун»
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе от действий США
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Более ста граждан ЕС и США попросили убежище в России в 2025 году
    Мнения
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    6 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    60 комментариев
    12 октября 2025, 15:23 • Новости дня

    В Чернигове и Изюме прогремели взрывы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Чернигове на севере Украины зафиксировано два взрыва, об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

    Он отметил: «Зафиксировано два взрыва», передает ТАСС.

    Одновременно о взрывах сообщается в Изюме Харьковской области, пишет украинский телеканал «Общественное». В сообщении канала отмечается, что «в Изюме раздаются взрывы... В Чернигове был слышен взрыв». По данным на утро воскресенья, в этих регионах сохраняется напряженная обстановка, сообщает РИА «Новости».

    Сирены воздушной тревоги работают сразу в четырех областях: Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской, сообщает украинское министерство цифровой трансформации на своей онлайн-карте.

    Накануне в Нежинском районе Черниговской области было зафиксировано повреждение важного объекта, где вспыхнул пожар, что сопровождалось объявлением воздушной тревоги в регионе.

    Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на субботу взрывы повредили энергетическое оборудование, вынудив перевести критическую инфраструктуру на работу от генераторов.

    11 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства «Томагавк» (Tomahawk), сообщил портал Axios.

    По данным Axios, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что разговор между лидерами состоялся в субботу и длился около 30 минут. Источники, на которых ссылается Axios, не уточняли, было ли принято Трампом какое-то «окончательное решение» по этому вопросу.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (16)
    11 октября 2025, 17:11 • Новости дня
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ

    Главком ВСУ Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск

    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск, их функции теперь будут выполнять новые группировки, созданные на основе оперативных командований, передает ТАСС.

    По его словам, командование объединенных сил ВС Украины получит важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что Сырский ведет противостояние с действующим командующим Объединенными силами генерал-майором Михаилом Драпатым, стремясь устранить его как конкурента.

    По информации «Украинской правды», в октябре Сырский уже расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», которая отвечала за значительный участок фронта от Запорожья до Харьковщины и была под руководством Драпатого в течение восьми месяцев.

    Ранее главком ВСУ Сырский отметил, что по итогам сентября ситуация на линии фронта для украинской армии остается напряженной и требует особого внимания.

    Сырский сообщил о создании на Украине войск дронов ПВО.

    Владимир Зеленский объявил о создании нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов.

    Комментарии (5)
    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 18:31 • Новости дня
    В Раде предложили разместить ядерное оружие США на Украине

    Депутат Рады Соболев предложил разместить ядерные боеголовки США на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентарий Верховной рады Сергей Соболев предложил разместить на Украине ядерные боеголовки США для обеспечения подлинных гарантий безопасности.

    Украинский парламентарий Сергей Соболев выступил с инициативой разместить американские ядерные боеголовки на территории страны для безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны не формальные соглашения, а реальные сдерживающие факторы. Парламентарий заявил в эфире украинского телеканала «Новости. Live», что США уже имеют ядерные боеголовки в пяти странах НАТО, включая Турцию, Германию, Италию, Бельгию и Нидерланды.

    В декабре 2024 года американский журнал National Interest предположил, что НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше, а потом и на Украине.

    Такое размещение рассматривалось и на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о почти принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (11)
    12 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех областей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что по 15 дронов были сбиты над Белгородской и Брянской областями и еще два дрона нейтрализованы над территорией Смоленской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны доложило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 06:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.

    «Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

    «Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

    За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла  несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Жулин удивился «согласию» Украины на перемирие во время ОИ

    Заслуженный тренер России Жулин удивился согласию Украины на перемирие во время ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный тренер России Александр Жулин выразил удивление готовностью украинской стороны к перемирию в ходе предстоящих Олимпийских игр.

    Жулин выразил свое удивление готовностью украинской стороны к олимпийскому перемирию, сообщает Sport24. Ранее с таким предложением согласилась украинская сторона.

    «Украинцы готовы к олимпийскому перемирию? Я обалдел, снимаю шляпу перед ними. Неужели там тоже есть умные люди?» – заявил Жулин, отметив странность на фоне стремления не допустить спортсменов России.

    Он добавил, что Украина всегда дружила с русскими, назвав прекращение этой дружбы их большой ошибкой. Жулин призвал к примирению, выразив уверенность в возвращении прежних отношений, но не скоро из-за серьезной обиды.

    Тренер подчеркнул, что является «фанатом» СССР, желая возвращения «брежневских времен».

    Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с шестого по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.


    Комментарии (5)
    11 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Пограничники нашли у ехавшей в Румынию украинки 1 млн долларов под капотом машины

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пограничники обнаружили 1 млн долларов наличными в автомобиле Mercedes на пункте пропуска «Порубное», направлявшемся в Румынию, сообщила Госпогранслужба Украины.

    Украинские пограничники обнаружили 1 млн долларов наличными в автомобиле Mercedes на пункте пропуска «Порубное», направлявшемся в Румынию, передает канал «360».

    К операции пограничники подготовились заранее, получив оперативную информацию о попытке незаконного вывоза денег. Автомобиль, за рулем которого находилась женщина, был направлен на углубленный осмотр.

    В моторном отсеке был обнаружен специальный тайник, где находилось 38 пакетов и семь свертков с 970 тыс. долларов. Помимо изъятой валюты, у задержанной женщины-курьера был конфискован ее автомобиль.

    В конце сентября украинские пограничники задержали двух машинистов поездов, организовавших тайный транзит для уклонистов в Польшу за 10 тыс. долларов с человека.

    На Украине задержали пограничников, выпустивших 80 мужчин за границу.

    Комментарии (3)
    11 октября 2025, 20:33 • Новости дня
    Половина украинцев готова вернуться домой при «оптимистическом сценарии»

    IFO: Только 47% украинцев готовы вернуться на Украину при гарантиях НАТО и ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты опроса исследовательского института IFO показали, что 47% украинских беженцев, готовы вернуться на Украину даже при наиболее благоприятном развитии событий.

    Результаты исследования показали, что менее половины, а именно 47% украинских беженцев, готовы вернуться на родину даже при наиболее благоприятном развитии событий, передает РИА «Новости».

    По данным IFO, такой «оптимистичный сценарий» включает возвращение Украины к границам 1991 года, получение гарантий безопасности через вступление в НАТО и перспективу членства в ЕС.

    Также важны улучшение возможностей на рынке труда и эффективная борьба с коррупцией в стране. При отсутствии этих условий лишь три процента опрошенных готовы были бы вернуться домой.

    В опросе исследовательского института IFO приняли участие 2543 украинских беженца, проживающих в тридцати европейских государствах.

    Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что к 2033 году население страны может составить максимум 35 млн человек. Она высказала мнение, что удастся вернуть не более половины граждан, покинувших страну.

    Ранее число украинских военнослужащих, самовольно покинувших свои части, достигло 250 тыс. человек.

    Власти Украины начали организовывать временное жилье и социальную поддержку для граждан, которые могут вернуться из Польши.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа вернет украинских беженцев в ВСУ.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 20:11 • Новости дня
    В Раде сообщили о массовом дезертирстве из рядов ВСУ

    Депутат Рады Безуглая заявила о 250 тыс дезертиров в украинской армии

    Tекст: Вера Басилая

    Число украинских военнослужащих, самовольно покинувших свои части, достигло 250 тыс. человек, что сопоставимо с «довоенной» численностью ВСУ, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что около 250 тыс. украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. Она подчеркнула, что текущий уровень дезертирства уже сравним с численностью всей украинской армии до начала конфликта, сообщает Ura.ru.

    Безуглая отметила, что если тенденция сохранится, количество дезертиров может достичь половины личного состава ВСУ. По ее словам, «около 250 тыс. украинских военных самовольно оставили части».

    До этого сообщалось, что более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года. Подразделение «Азова» (организация признана террористической, запрещена в России), переброшенное в Красноармейск, покинуло город частями.

    Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ был снят с должности и уволен в запас. из-за массового дезертирства и большого количества пропавших без вести.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 01:54 • Новости дня
    ВСУ спешно направили подкрепление к Звановке в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ спешно шлет дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики (ДНР) в район соседнего Свято-Покровского, так как контроль над Звановкой позволит российским войскам охватить соседний Северск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «В районе населенного пункта Звановка противник оказывает ожесточенное сопротивление. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков. Сейчас идет переброска их в данный населенный пункт», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что украинское командование выделяет отдельную роль Звановке, так как через нее откроется путь на Северск, который представляет для украинских боевиков стратегическое значение.

    Северск защищает важный путь на Красный Лиман и Славянск в ДНР, которые  контролируются Киевом, уточнил эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, что командиры ВСУ покинули Северск, а на позициях остались только простые солдаты для удержания обороны.

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска ДНР, в городе начались бои.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 18:17 • Новости дня
    При ударе ВСУ дроном по автобусу в Горловке ранены четыре человека

    В результате удара БПЛА ВСУ по автобусу в Горловке пострадали четыре жителя

    При ударе ВСУ дроном по автобусу в Горловке ранены четыре человека
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотника на гражданский автобус в Горловке ранены четыре человека, тяжело пострадал хирург местной больницы, у него ампутированы рука и нога, сообщил мэр Иван Приходько.

    В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по гражданскому автобусу в Горловке ранены четыре мирных жителя, сообщил в Telegram-канале Приходько.

    По словам мэра, среди пострадавших – хирург местной больницы, который получил тяжелое ранение, у него травматическая ампутация руки и ноги.

    Приходько уточнил, что пострадавший врач на протяжении десяти лет работал в больнице, практически не покидая операционный стол.

    Ранее Приходько сообщал, что в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке автобус маршрута № 2 получил повреждения после удара беспилотника ВСУ.

    В результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 17:01 • Новости дня
    Зеленский заявил о переговорах с Трампом по усилению украинской ПВО

    Зеленский обсудил с Трампом удары по ТЭЦ и усиление украинской ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, во время которого обсуждалась ситуация с ударами ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, он проинформировал Трампа об ударах по энергетике. «Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу», – заявил Зеленский.

    Ранее американские СМИ и украинские военные отмечали, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине стали хуже справляться с перехватом российских ракет. Издание Financial Times сообщало о замедлении поставок противоракет для комплексов Patriot Киеву.

    Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что эффективность ЗРК Patriot на Украине снизилась до 6%.

    Американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине.

    Financial Times отметила снижение уровня перехвата баллистических ракет украинскими силами с 37% в августе до 6% в сентябре.

    Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Владимир Зеленский связал провал работы украинской ПВО с плохой погодой.

    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 15:51 • Новости дня
    Ермак заявил о телефонном разговоре Зеленского с Трампом

    Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о разговоре Зеленского с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский проводит телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Ермак своем Telegram-канале написал, что Зеленский проводит разговор с Трампом, передает ТАСС.

    Подробности разговора глава офиса Зеленского не привел.

     Ранее Зеленский заявил, что в начале следующей недели делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко посетит США для обсуждения вопросов ПВО, санкций и энергетики.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет уточнить цели их использования.

    Трамп также выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре начнут переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород
    Министр Чечни упрекнул ЦБ в связи с голосованием по 500-рублевой купюре
    Участники саммита мира по Газе из Катара погибли в ДТП в Египте
    Корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно
    Британский психолог: Счастливые люди не стремятся стать богатыми
    Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство
    В Госдуме предложили сделать медиацию обязательной при разводе

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрыв с Россией лишает Финляндию ресторанов

    Самые трудные за всю историю времена переживает сегодня ресторанная отрасль Финляндии – по крайней мере, так утверждают сами представители финского общепита. Почему финны все меньше ходят в кафе и рестораны, какие еще сопутствующие признаки свидетельствуют о серьезном потребительском кризисе – и при чем здесь отношения финских властей с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации