В Чернигове и Изюме прогремели взрывы

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил: «Зафиксировано два взрыва», передает ТАСС.

Одновременно о взрывах сообщается в Изюме Харьковской области, пишет украинский телеканал «Общественное». В сообщении канала отмечается, что «в Изюме раздаются взрывы... В Чернигове был слышен взрыв». По данным на утро воскресенья, в этих регионах сохраняется напряженная обстановка, сообщает РИА «Новости».

Сирены воздушной тревоги работают сразу в четырех областях: Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской, сообщает украинское министерство цифровой трансформации на своей онлайн-карте.

Накануне в Нежинском районе Черниговской области было зафиксировано повреждение важного объекта, где вспыхнул пожар, что сопровождалось объявлением воздушной тревоги в регионе.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на субботу взрывы повредили энергетическое оборудование, вынудив перевести критическую инфраструктуру на работу от генераторов.