В Чернигове и Изюме прогремели взрывы
В Чернигове на севере Украины зафиксировано два взрыва, об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.
Он отметил: «Зафиксировано два взрыва», передает ТАСС.
Одновременно о взрывах сообщается в Изюме Харьковской области, пишет украинский телеканал «Общественное». В сообщении канала отмечается, что «в Изюме раздаются взрывы... В Чернигове был слышен взрыв». По данным на утро воскресенья, в этих регионах сохраняется напряженная обстановка, сообщает РИА «Новости».
Сирены воздушной тревоги работают сразу в четырех областях: Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской, сообщает украинское министерство цифровой трансформации на своей онлайн-карте.
Накануне в Нежинском районе Черниговской области было зафиксировано повреждение важного объекта, где вспыхнул пожар, что сопровождалось объявлением воздушной тревоги в регионе.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на субботу взрывы повредили энергетическое оборудование, вынудив перевести критическую инфраструктуру на работу от генераторов.