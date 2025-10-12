Марченко стал первой звездой игрового дня НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий «Columbus Blue Jackets» Кирилл Марченко был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА «Новости». Он стал ключевым игроком в победном матче своей команды против «Minnesota Wild», которая завершилась со счетом 7:4. Марченко оформил хет-трик, причем его третья шайба оказалась победной.

Второй звездой дня стал белорусский нападающий «Washington Capitals» Алексей Протас. Он забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу, внеся весомый вклад в победу своей команды над «New York Islanders» со счетом 4:2.

Шведский форвард «Anaheim Ducks» Лео Карлссон удостоился звания третьей звезды. В матче с «San Jose Sharks» (7:6 ОТ) он сделал две голевые передачи в основное время и забросил победную шайбу в овертайме.

В минувший игровой день на льду встретились все 32 команды НХЛ, проведя в общей сложности 16 матчей.

