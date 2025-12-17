В Общественной палате прошло вручение молодежной премии имени Дарьи Дугиной

Tекст: Дарья Григоренко

Форум был посвящен роли духовно-нравственных ценностей русской цивилизации и объединил научно-просветительскую студенческую конференцию и финал премии им. Дарьи Дугиной.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ Ольга Голышенкова подчеркнула, что конкурсные работы способствуют осмыслению и продолжению цивилизационной идентичности россиян, а преемственность поколений должна формировать «непрерывную цепочку памяти и ценностей русского мира». Она отметила: «Это прекрасный пример молодости, которая умудрена теми скрепами и ценностными основами, которые передаются из поколения в поколение... Мы надеемся, что, вдохновляясь ее опытом, ее жизненным путем и примером, многие из вас привнесут что-то ценное и важное в наше общество и свою деятельность».

Отец Дарьи, философ Александр Дугин, назвал поколение, объединяющее такие качества, как любовь к Родине, православной вере и глубокие знания, «поколением Дельта» – поколением Дарьи Дугиной. Он отметил, что будущее России зависит не только от физической силы, но и от интеллектуальной борьбы и духовного развития. Наталья Мелентьева, мать Дарьи и директор издательства «Арктогея», добавила, что России необходимо интеллектуальное возрождение, поддерживаемое солидарностью, общим делом и духовным трудом молодежи.

В ходе форума озвучены лауреаты медали имени Дарьи Дугиной – ей были отмечены блогер Мария Чадина и музыкант Артем Зацепин (Том Космос) за вклад в развитие и поддержку Русского мира. В конкурсе участвовали более 100 заявок, в том числе от людей с ограниченными возможностями, ветеранов боевых действий и молодых людей младше 18 лет.

Победители были названы в десяти номинациях: от молодых ученых-гуманитариев и писателей до блогеров и священнослужителей Русской православной церкви. Завершил форум научный доклад и награждение финалистов студенческой конференции «Основы российской государственности».