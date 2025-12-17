Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
Суд удовлетворил иск 119 поклонников к организатору концерта Стаса Михайлова
Петроградский райсуд Петербурга обязал компанию-организатора концерта Стаса Михайлова выплатить компенсации 119 жителям Свердловской области за отмену выступления артиста.
Иск подавался в защиту интересов 119 человек из-за отмены концерта Михайлова, передает РИА «Новости».
Шоу должно было пройти в Екатеринбурге 6 апреля 2024 года, но мероприятие сначала было перенесено дважды и в итоге полностью отменено осенью. Согласно заявлению ведомства, после отмены организатор ООО «Рок Фест» перестал выходить на связь с покупателями билетов и не реагировал на требования о возврате денег.
Роспотребнадзор предложил компании удовлетворить претензии без суда, но после отказа ведомство обратилось в суд. Суд обязал организатора компенсировать покупателям не только стоимость билетов, но также неустойку за просрочку возврата денег и моральный вред.
В итоге с ООО «Рок Фест» было взыскано свыше 2 млн рублей в пользу потребителей, которые не дождались концерта.
В 2024 году Михайлов был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.