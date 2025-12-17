Суд удовлетворил иск 119 поклонников к организатору концерта Стаса Михайлова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Иск подавался в защиту интересов 119 человек из-за отмены концерта Михайлова, передает РИА «Новости».

Шоу должно было пройти в Екатеринбурге 6 апреля 2024 года, но мероприятие сначала было перенесено дважды и в итоге полностью отменено осенью. Согласно заявлению ведомства, после отмены организатор ООО «Рок Фест» перестал выходить на связь с покупателями билетов и не реагировал на требования о возврате денег.

Роспотребнадзор предложил компании удовлетворить претензии без суда, но после отказа ведомство обратилось в суд. Суд обязал организатора компенсировать покупателям не только стоимость билетов, но также неустойку за просрочку возврата денег и моральный вред.

В итоге с ООО «Рок Фест» было взыскано свыше 2 млн рублей в пользу потребителей, которые не дождались концерта.

В 2024 году Михайлов был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.