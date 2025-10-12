Бывшего кадровика Минобороны Кузнецова оставили под стражей до декабря

Tекст: Ирма Каплан

«Суд продлил срок содержания под стражей генералу Кузнецову до начала декабря», – сказал он ТАСС.

Арест на тот же срок продлили также предпринимателю Леве Мартиросяну, которого следствие считает взяткодателем.

Следствие считает, что Кузнецов получил взятку за заключение госконтрактов между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном. Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба ВС России, отвечал за размещение курсантов КВВУ.

Он организовал договоры на гостиничные услуги на сумму более 372 млн рублей, а в ответ Мартиросян оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре.

Генерал-лейтенант Кузнецов был задержан и арестован в мае 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 млн рублей. Расследование по этому делу завершено, оно передано в прокуратуру на утверждение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе Генпрокуратура России подала в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества генерала Кузнецова. У обвиняемого обнаружили имущество на сумму 500 млн рублей. Суд арестовал имущество Кузнецова, квартиру его дочери также арестовали.

В материалах уголовного дела Юрия Кузнецова указано, что в ходе обысков у него изъяли уникальные серебряные погоны и коллекцию монет.

