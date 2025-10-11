В Донецке и Макеевке прогремели взрывы

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.7 комментариев
Серия взрывов раздалась в нескольких районах Донецка и Макеевки, отмечена активная работа системы противовоздушной обороны.
По словам очевидцев, наиболее сильные взрывы были зафиксированы в центральной части Донецка, а также в Киевском и Буденновском районах города. Взрывы также были слышны в Макеевке.
Официальная информация о пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствует.
Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном по городскому автобусу в Горловке, в результате чего были ранены четыре человека.
Водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.