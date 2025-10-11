В Донецке и Макеевке прогремели взрывы

В Донецке и Макеевке прозвучали взрывы, работают системы ПВО

Tекст: Вера Басилая

О произошедших взрывах в Донецке и активной работе системы ПВО передает ТАСС.

По словам очевидцев, наиболее сильные взрывы были зафиксированы в центральной части Донецка, а также в Киевском и Буденновском районах города. Взрывы также были слышны в Макеевке.

Официальная информация о пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствует.

Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном по городскому автобусу в Горловке, в результате чего были ранены четыре человека.

Водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.

