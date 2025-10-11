Украина ввела санкции против восьми физлиц из России и КНДР

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.4 комментария
Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 7 российских физических лиц, одного из КНДР и 14 юридических лиц из России, Китая, Казахстана и Турции, следует из указа главы киевского режима.
Санкции против восьми физических и 14 юридических лиц введены на Украине, передает ТАСС.
Среди физических лиц под ограничения попали семь граждан России, в числе которых генеральный директор «Алроса» Павел Маринычев и директор Тульского патронного завода Сергей Лукин. Также в санкционный список внесен представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хек.
Среди юридических лиц указаны семь российских производственных предприятий, четыре фирмы из Китая, по одной компании из Турции, Казахстана и с Сейшельских островов. В документе отмечается, что санкции согласованы с Японией.
С начала июня Украина в рамках синхронизации с США, Канадой, Британией, Японией и Евросоюзом ввела ограничения уже против 281 физического и 633 юридических лиц.
