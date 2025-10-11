Украина ввела санкции против восьми физлиц из России и КНДР

Зеленский ввел санкции против восьми физлиц из России и КНДР и 14 юрлиц

Tекст: Вера Басилая

Санкции против восьми физических и 14 юридических лиц введены на Украине, передает ТАСС.

Среди физических лиц под ограничения попали семь граждан России, в числе которых генеральный директор «Алроса» Павел Маринычев и директор Тульского патронного завода Сергей Лукин. Также в санкционный список внесен представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хек.

Среди юридических лиц указаны семь российских производственных предприятий, четыре фирмы из Китая, по одной компании из Турции, Казахстана и с Сейшельских островов. В документе отмечается, что санкции согласованы с Японией.

С начала июня Украина в рамках синхронизации с США, Канадой, Британией, Японией и Евросоюзом ввела ограничения уже против 281 физического и 633 юридических лиц.

Ранее Киев ввел санкции против производителей дронов с искусственным интеллектом из России, Китая и Белоруссии.

Украина приняла решение о введении санкций сроком на 50 лет против 18 человек и 17 компаний, связанных с «Росатомом» и проектами в атомной энергетике.

Украина также объявила санкции против 94 физических лиц из России, Китая и Ирана.