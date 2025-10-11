Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.4 комментария
Парламентарий Верховной рады Сергей Соболев предложил разместить на Украине ядерные боеголовки США для обеспечения подлинных гарантий безопасности.
По его словам, после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны не формальные соглашения, а реальные сдерживающие факторы. Парламентарий заявил в эфире украинского телеканала «Новости. Live», что США уже имеют ядерные боеголовки в пяти странах НАТО, включая Турцию, Германию, Италию, Бельгию и Нидерланды.
В декабре 2024 года американский журнал National Interest предположил, что НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше, а потом и на Украине.
Такое размещение рассматривалось и на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.
Ранее Дональд Трамп сообщил о почти принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.