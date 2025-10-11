Депутат Рады Соболев предложил разместить ядерные боеголовки США на Украине

Tекст: Вера Басилая

Украинский парламентарий Сергей Соболев выступил с инициативой разместить американские ядерные боеголовки на территории страны для безопасности, передает РИА «Новости».

По его словам, после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны не формальные соглашения, а реальные сдерживающие факторы. Парламентарий заявил в эфире украинского телеканала «Новости. Live», что США уже имеют ядерные боеголовки в пяти странах НАТО, включая Турцию, Германию, Италию, Бельгию и Нидерланды.

В декабре 2024 года американский журнал National Interest предположил, что НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше, а потом и на Украине.

Такое размещение рассматривалось и на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

Ранее Дональд Трамп сообщил о почти принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.